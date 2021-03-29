【物流需求】菜鳥網絡夥香港貨運航空　內地貨運至東南亞最快縮短6成

▲ 阿里巴巴旗下物流業務菜鳥網絡今天（29日）宣布，與香港航空子公司香港貨運航空合作，開通了從香港到東南亞首個途徑香港eHub的貨運航班。（菜鳥網絡提供圖片）

物流需求仍然龐大，阿里巴巴旗下物流業務菜鳥網絡今天（29日）宣布，與香港航空子公司香港貨運航空合作，開通了從香港到東南亞首個途徑香港eHub的貨運航班，運往菲律賓、馬來西亞和泰國的交付時間最快縮短了60%，以滿足東南亞日益增長的電子商務物流需求。

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在合作的第一階段，菜鳥將透過其物流中樞eHub ，每周向菲利賓、馬來西亞和泰國分別發出3 至7次不等班航班，預計將每周向東南亞運輸約25萬件包裹。

一般而言，發自中國大陸的包裹需要先運到香港入倉庫進行分揀與合單，然後再運至機場後再往東南亞各國。現在貨物進入香港後，可以直接轉移到位於機場附近的菜鳥eHub ，貨物周轉和處理的時效大大提升。東南亞消費者在阿里巴巴的Lazada平台下單後，最快3天就可以收到來自中國的包裹。

菜鳥國際總經理趙劍指，東南亞作為全球增長最快的電子商務市場之一，整體電商規模在2025年預計將達1720億美元。在短期內，我們計劃把菜鳥的航空貨運網絡擴展到更多國家和地區，以實現全球72小時達的目標。

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責任編輯：朱悅瀅