【美股期貨】Micron盈利前景俏帶動半導體股上揚、納指期貨升逾1%　道指期貨升31點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指周三回吐85點，科技股急升，納指升1.5%，美股期貨今日於歐洲時段向好，道指期貨及納指期貨均上揚。美國今日將公布上周初領失業救濟人數、3月Markit製造業採購經理人指數、ISM製造業採購經理人指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：46】納指期貨擴大升幅至逾1%，道指期貨亦升31點。

【20：30】【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數為71.9萬 按月增6.1萬人、高過預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

【19：22】Micron盈利前景俏帶動半導體股上揚，納指期貨升近1%。道指期貨升16點，報32914點。

【12：13】道指期貨跌36點，報32862點；標指期貨升不足1點，報3968點；納指期貨升34點或近0.3%，報13123點。

【12：05】李澤楷旗下富衛傳傾向美國上市 擬籌234億港元

【11：45】台積電預告3年花1000億美元全球建廠 取消折扣變相加價、芯片緊張或至明年

【09：00】美國證券交易委員會（SEC）據報已就老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital的交易展開調查。

【Archegos斬倉】美證監會據報對Archegos交易展開調查

【07：30】市場聚焦美國總統拜登披露基建計劃細節，包括推動可再生能源投資發展，美股個別發展。道指回吐85點，收報32981點 ； 標指收市升0.36%，報3972點 ； 科技股急升，納指漲201點或1.54%，收報13246點。

-------------------------

3月31日（三）市況

美國債息續高企，美滙指數升越93關，市場關注當地時間周三下午美國總統拜登公布基建方案的細節。美股走勢分歧，傳統股乏力，道指走勢反覆，納指反而大升1.8%。數據方面，美國公布ADP就業人數、3月芝加哥採購經理人指數、2月未決房屋銷售。

拜登基建方案中，電動車股明顯受惠。據美聯社消息，拜登將在周四召集他的第一場內閣會議。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

拜登概股念 收市報（美元） 變幅 蔚來汽車 39.02 +3.9% 小鵬汽車 36.52 +8.0% 理想汽車 25.00 +8.3% TESLA 667.93 +5.1%

拜登基建方案，資料綜合宮及市場消息：

▼ 點擊圖片放大 +2

股份 收市報（美元） 變幅 蘋果 122.15 +1.9% 微軟 235.77 +1.7% facebook 294.53 +2.3% 亞馬遜 3,094.08 +1.3% google 2,062.52 +0.8%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

《華郵》稱拜登周三將公布2.25萬億美元經濟復甦計劃

【美國經濟】美國3月ADP私人就業職位增51.7萬 遜預期 一文看清ADP數據

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌85點，收報32981點，標指升0.4%，收報3972點，納指升1.5%，收報13246點。

【03：04】加密貨幣以太坊觸及1900美元，為3月14日以來首次。

【03：00】道指升勢幾乎全數抹掉， 僅升8點，報33075點；納指漲250點或1.9%， 報13295點；標指升30點或0.8%，報3989點

微軟漲1.4%，暫報235.63美元。微軟與美國軍方達成價值220億美元的合同，為期五年。

【02：55】特斯拉漲超超5%，理想汽車漲超8.7%，小鵬汽車漲超7.3%，蔚來汽車漲4.1%，Fisker漲約3.5%。

【02：36】道指升幅收窄至47點，報33114點；納指維持逾200點升幅，暫升245點或1.9%，報13290點；標指升29點，報3987點

【02：31】紐約5月原油期貨收跌1.39美元，跌幅2.29%，報59.16美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌0.6美元，跌幅0.94%，報63.54美元

【01：46】國際油價跌幅擴大至2%，紐約期油報59.33美元，倫敦布蘭特期油報62.87美元，此前OPEC+代表稱，OPEC+委員會會議結束，未作政策建議。

【01：44】紐約 4月黃金期貨收漲1.8%，報1713.80美元，但一季度累跌將近10%，創2016年四季度以來最大單季跌幅。

【01：37】道指升幅擴大至70點或0.2%，報33137點；納指漲2%，大升266點至13311點；標指破頂，即市最高曾升抵3994點，暫升32點或0.8%，報3991點，美滙指數跌0.2%，報93.09，現貨金升1.7%，暫報1714.62美元

【00：19】道指轉升0.1%或28點 ， 報33095點；納指升237點或0.8%，報13282點；標指升28點報3986點，現貨金升1.5%至1,710美元；美10年期債息由早前1.7438厘高位回落， 暫報1.7084厘

【22：48】道指跌0.1%，納指大升1.8%

【21：30】美股開市，道指高開74點，報33141點，納指升0.6%，報13120點，標指升12點，報3971點。

【20：51】道指期貨跌14點，納指期貨升0.7%，標期升7點。

【20：50】美國3月ADP私人就業職位增51.7萬 遜預期

【18：53】道指期貨跌39點，納指期貨升82點或0.6%，標指期貨升4點。美國10年債息報1.72厘。

【12：25】美國十年期債息報1.74厘；美滙指數報93.41。

【12：22】道指期貨升29點，報33002點；標指期貨升2點，報3950點；納指期貨升9點或近0.1%，報12887點。

【12：22】蘋果將於6月7日至11日舉辦開發者年度大會 連續兩年網上舉行

【10：00】美聯邦通訊委員會專員籲收緊措施禁止華為、中興設備進入美國市場

【07：30】美國總統拜登傳將推出3萬億至4萬億美元的基建計劃，但同時會開徵約3萬億美元的稅款。美國債息曾見1.7742厘14個月高位，美滙指數升越93關，創去年11月初以來新高。道指曾跌182點，收市挫104點，報33066點。標指挫0.3%，報3958點。納指跌0.1%，報13045點。

-------------------------

3月30日（二）市況

美長債息抽升至1.776厘，雖然債息高企，道指收市跌104點，反而納指跌幅收窄。美滙見93水平，金價跌穿1700美元關。石油輸出國組織及盟友（OPEC+）將於周四開會，OPEC+技術專家小組同意下調2021年石油需求預測，國際油價受壓，紐約期油曾跌2.6%失守60美元關。

焦點股方面，Tesla早段跌3%後，其後走勢向上，收市倒升4%，重上600美元水平，收報635.62美元。電動車股同時上升，蔚來汽車、小鵬汽車升6%至7%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

據《華盛頓郵報》報道，美國總統拜登將於美國時間周三在匹茲堡公布計劃，它是拜登政府的重建議程的一部分。白宮新聞秘書普薩基表示，拜登政府將在幾周內提出第二套方案。第二套方案預計將包括擴大醫療保險覆蓋範圍、擴大兒童稅收福利、帶薪家庭和醫療休假，以及其他針對家庭的措施。

白宮官員沒有解釋他們是否會尋求讓這兩項努力同時獲得通過，還是先讓國會批准一項。這些計劃的總費用可能超過4萬億美元。

環球數據：

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌104點，收報33066點，標指跌0.3%，收報3958點，納指跌0.1%，收報13045點。

【02：55】道指跌80點或0.2%， 報33090點；納指跌21點或0.2%， 報13038點；標指跌14點，報3956點

【02：31】紐約5月原油期貨收跌1.01美元，跌幅1.64%，報60.55美元。

【02：08】道指跌幅收窄至91點， 報33079點；納指重上13000關，跌幅收窄至53點或0.4%， 報13006點；標指跌14點，報3956點；美滙指數報93.31，升0.4%， 美10年期債息1.7207厘

【01：44】紐約4月黃金期貨收跌將近1.7%，報1683.90美元。

【01：06】道指跌幅擴大至145點或0.4%，報33026點；納指失守13000關，跌61點或0.5%，報12998點；標指跌20點，報3951點。現價金跌27美元或1.6%，報1685.2美元。

【01：06】OPEC+技術專家小組同意下調2021年石油需求預測，紐約期油暫跌1.9%，報60.41美元，較早時曾跌穿60美元關，至低見59.94美元，跌幅達2.6%；倫敦布蘭特期油跌1.5%，報64.01美元。

【22：06】道指跌86點，納指跌0.7%，Tesla跌3%，失守600美元關，傳Tesla與豐田共同開發小型SUV，近期電池供應量限制semi卡車生產。

【21：30】美股開市，道指低開20點，報33150點，納指跌0.5%，報12992點，標指跌9點，報3961點。美國10年債息報1.74厘，美滙升至93.3。

【20：19】道指期貨轉跌

【18：45】美國10年期債息升2.9%至1.77厘，美滙報93.17。納指期貨跌0.7%，道指期貨升56點，標指期貨跌4點。金價受壓，跌逾1%，跌穿1700美元關口，現貨金每盎司報1695.5美元。

【14：42】美滙指數升至93。

【14：39】道指期貨升52點，報33084點；標指期貨升1點，報3960點；納指跌48點或近0.4%，報12896點。

【14：35】美國十年期債息重上1.75厘；美滙指數報92.97。

【12：20】道指期貨升47點，報33079點；標指期貨升4點，報3963點；納指跌9點或近0.1%，報12935點。

【11：00】多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷 Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路

【10：50】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX ATMJ意外有份

【09：20】內地充電寶公司怪獸充電擬4月1日赴美掛牌上市 集資近20億、小米阿里為主要股東

【07：30】市場靜待美國總統拜登公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，及基建方案細節。另白宮稱，拜登政府正密切留意周一股市下跌情況，道指創收市新高，收市升98點，報33171點。標指微跌3點，報3971點。納指跌79點，報13059點。

-------------------------

3月29日（一）市況

船務代理消息人士透露，在埃及蘇伊士運河擱淺近一星期的台灣貨輪「長賜號」重新浮起後，已經完全移動至正常航道，駛離擱淺位置。貨輪將被拖到附近的大苦湖，進行進一步檢查，預計需時3日，事故原因將在檢查後公布。市場憧憬經濟重啟，美滙升見92.93，道指收市升98點，納指跌0.6%。

美股午市時段，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登政府正在密切留意本周一的股市下跌，標指即市曾轉漲。普薩基還說，拜登將在本周三公布重建美國基礎設施的方案，成本約3萬億美元；拜登有一個計劃，能給該基建方案提供資金。

值得注意是，歐股已踏入夏令時間，開市及收市提前一小時。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

美股焦點 收報 變幅 facebook 290.82 +2.8% Twitter 63.00 +2.8% ZOOM 308.39 -3.6% Palantir 21.73 -3.8% Macy's 15.88 -3.3% 波音 250.47 +2.3% 挪威郵輪 26.17 -2.4% Tesla 611.29 -1.2%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉 一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

【bitcoin】Visa容許以加密貨幣支付結算 比特幣無份照升至57000美元

即市走勢︰

【04：00】道指收市升98點，收報33171點，標指跌0.1%，收報3971點，納指跌0.6%，收報13059點。

【02：58】道指升65點或0.2%，報33138點；納指跌117點或0.9%，報13020點，標指跌6點，報3967點。

金融股普遍走低，道指成分股摩根大通跌1.4%，高盛跌0.7%，美國運通跌0.8%。

美10年期債息續企1.71厘上方， 暫升逾4基點， 報1.7187厘， 即市曾升近5基點， 至高見1.7259厘

【02：33】紐約 5月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.97%，報61.56美元。 倫敦布蘭特5月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.63%，報64.98美元。

【02：21】道指升55點或0.2%，報33128點；納指跌91點或0.7%，報13046點；標指跌5點，報3969點

【02：16】美國10年期債息續漲，升見1.71厘

【01：50】船務代理消息人士：集裝箱船長賜號重新浮起後，在蘇伊士運河上再次起航。

【01：47】紐約4月黄金期貨收跌1.2%，报1712.20美元。

【01：36】納指跌幅收窄至24點或0.2%，報13114點；標指升1點，報3975點。道指則升94點或0.3%，報33166點。

【01：26】美國10年期債息漲至1.7%關口上方，上漲2.5個基點，刷新3月23日以來高位。

【22：46】道指跌130點，納指跌104點或0.8%，標指跌24點。Tesla跌 1.6%，報609.98美元。

【21：30】美股開市，道指跌101點，報32971點；納指跌0.3%，報13104點；標指跌13點，報3961點。摩根士丹利跌4%，高盛跌2.6%，摩根大通跌1.2%，

【19：46】道指期貨跌153點，納指期貨跌0.1%，標期跌16點。歐股表現分歧，德股升0.5%，法股升0.4%，英股跌0.1%。

【18：35】道指期貨跌128點，納指期貨跌26點或0.2%，標指期貨跌14點。

【12：50】【Archegos斬倉】大摩據報周日折讓近半成沽售大筆Viacom股票

【13：40】【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創 揭更多投行中伏Bill Hwang事件

【12：18】美國十年期債息報1.65厘；美滙指數報92.78。

【12：18】道指期貨跌108點，報32845點；標指期貨跌20點，報3944點；納指期貨跌84點或近0.7%，報12881點。

【11：50】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元

【11：35】【Bill Hwang】中概股股災新災民 野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃

【10：20】房車寶引入163.5億元戰投、傳第四季美國上市

【09：20】【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉 騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩