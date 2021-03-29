【美股期貨】道指期貨跌128點　納指期貨跌0.2%　美滙撲93（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場憧憬經濟重啟，美滙見92.8，美股期貨今日於亞洲時段回軟，道指期貨跌逾百點，納指期貨跌0.2%。美國將於今日公布3月達拉斯聯儲製造業指數。另外，宜留意一眾中概股表現。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉 一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

即市走勢︰

【18：35】道指期貨跌128點，納指期貨跌26點或0.2%，標指期貨跌14點。

【12：50】【Archegos斬倉】大摩據報周日折讓近半成沽售大筆Viacom股票

【13：40】【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創 揭更多投行中伏Bill Hwang事件

【12：18】美國十年期債息報1.65厘；美滙指數報92.78。

【12：18】道指期貨跌108點，報32845點；標指期貨跌20點，報3944點；納指期貨跌84點或近0.7%，報12881點。

【11：50】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元

【11：35】【Bill Hwang】中概股股災新災民 野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃

【10：20】房車寶引入163.5億元戰投、傳第四季美國上市

【09：20】【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉 騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩