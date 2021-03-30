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【美股期貨】美十年期債息重上1.75厘　納指期貨跌近0.4%（不斷更新）

股市 14:39 2021/03/30

分享：

美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指升98點，納指跌0.6%。美長債息重上1.75厘，美股期貨今日於亞洲時段續個別發展，道指期貨升52點，納指期貨續軟，跌近0.4%。美國今日將公布1月房價指數、3月經濟諮詢委員會消費信心。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【14：42】美滙指數升至93。

【14：39】道指期貨升52點，報33084點；標指期貨升1點，報3960點；納指跌48點或近0.4%，報12896點。

【14：35】美國十年期債息重上1.75厘；美滙指數報92.97。

【12：20】道指期貨升47點，報33079點；標指期貨升4點，報3963點；納指跌9點或近0.1%，報12935點。

【11：00】多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷　Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路

【10：50】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　ATMJ意外有份

【09：20】內地充電寶公司怪獸充電擬4月1日赴美掛牌上市 集資近20億、小米阿里為主要股東

【07：30】市場靜待美國總統拜登公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，及基建方案細節。另白宮稱，拜登政府正密切留意周一股市下跌情況，道指創收市新高，收市升98點，報33171點。標指微跌3點，報3971點。納指跌79點，報13059點。

 

-------------------------

3月29日（一）市況

船務代理消息人士透露，在埃及蘇伊士運河擱淺近一星期的台灣貨輪「長賜號」重新浮起後，已經完全移動至正常航道，駛離擱淺位置。貨輪將被拖到附近的大苦湖，進行進一步檢查，預計需時3日，事故原因將在檢查後公布。市場憧憬經濟重啟，美滙升見92.93，道指收市升98點，納指跌0.6%。

美股午市時段，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登政府正在密切留意本周一的股市下跌，標指即市曾轉漲。普薩基還說，拜登將在本周三公布重建美國基礎設施的方案，成本約3萬億美元；拜登有一個計劃，能給該基建方案提供資金。

值得注意是，歐股已踏入夏令時間，開市及收市提前一小時。

即睇美股收市：

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    +2
美股焦點 收報 變幅
facebook 290.82 +2.8%
Twitter 63.00 +2.8%
ZOOM 308.39 -3.6%
Palantir 21.73 -3.8%
Macy's 15.88 -3.3%
波音 250.47 +2.3%
挪威郵輪 26.17 -2.4%
Tesla 611.29 -1.2%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 　白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

【bitcoin】Visa容許以加密貨幣支付結算　比特幣無份照升至57000美元

即市走勢︰

【04：00】道指收市升98點，收報33171點，標指跌0.1%，收報3971點，納指跌0.6%，收報13059點。

【02：58】道指升65點或0.2%，報33138點；納指跌117點或0.9%，報13020點，標指跌6點，報3967點。

金融股普遍走低，道指成分股摩根大通跌1.4%，高盛跌0.7%，美國運通跌0.8%。

美10年期債息續企1.71厘上方， 暫升逾4基點， 報1.7187厘， 即市曾升近5基點， 至高見1.7259厘

【02：33】紐約 5月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.97%，報61.56美元。 倫敦布蘭特5月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.63%，報64.98美元。

【02：21】道指升55點或0.2%，報33128點；納指跌91點或0.7%，報13046點；標指跌5點，報3969點

【02：16】美國10年期債息續漲，升見1.71厘

【01：50】船務代理消息人士：集裝箱船長賜號重新浮起後，在蘇伊士運河上再次起航。

【01：47】紐約4月黄金期貨收跌1.2%，报1712.20美元。

【01：36】納指跌幅收窄至24點或0.2%，報13114點；標指升1點，報3975點。道指則升94點或0.3%，報33166點。

【01：26】美國10年期債息漲至1.7%關口上方，上漲2.5個基點，刷新3月23日以來高位。

【22：46】道指跌130點，納指跌104點或0.8%，標指跌24點。Tesla跌 1.6%，報609.98美元。

【21：30】美股開市，道指跌101點，報32971點；納指跌0.3%，報13104點；標指跌13點，報3961點。摩根士丹利跌4%，高盛跌2.6%，摩根大通跌1.2%，

【19：46】道指期貨跌153點，納指期貨跌0.1%，標期跌16點。歐股表現分歧，德股升0.5%，法股升0.4%，英股跌0.1%。

【18：35】道指期貨跌128點，納指期貨跌26點或0.2%，標指期貨跌14點。

【12：50】【Archegos斬倉】大摩據報周日折讓近半成沽售大筆Viacom股票

【13：40】【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創　揭更多投行中伏Bill Hwang事件

【12：18】美國十年期債息報1.65厘；美滙指數報92.78。

【12：18】道指期貨跌108點，報32845點；標指期貨跌20點，報3944點；納指期貨跌84點或近0.7%，報12881點。

【11：50】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表　合共集資390億元

【11：35】【Bill Hwang】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃

【10：20】房車寶引入163.5億元戰投、傳第四季美國上市

【09：20】【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉　騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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