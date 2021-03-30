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【美股市況】美10年債息升見1.71厘 道指升55點納指跌0.7%（不斷更新）

股市 02:12 2021/03/30

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美股動態不斷更新

市場憧憬經濟重啟，美滙一度見92.8，美股開市走弱，道指低開逾百點後急速收窄，一度轉升，但又再轉跌。美國將於今日公布3月達拉斯聯儲製造業指數。另外，宜留意一眾中概股表現。值得注意是，歐股已踏入夏令時間，開市及收市提前一小時。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 　白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

【bitcoin】Visa容許以加密貨幣支付結算　比特幣無份照升至57000美元

即市走勢︰

【02：21】道指升55點或0.2%，報33128點；納指跌91點或0.7%，報13046點；標指跌5點，報3969點

【02：16】美國10年期債息續漲，升見1.71厘

【01：47】紐約4月黄金期貨收跌1.2%，报1712.20美元。

【01：36】納指跌幅收窄至24點或0.2%，報13114點；標指升1點，報3975點。道指則升94點或0.3%，報33166點。

【01：26】美國10年期債息漲至1.7%關口上方，上漲2.5個基點，刷新3月23日以來高位。

【22：46】道指跌130點，納指跌104點或0.8%，標指跌24點。Tesla跌 1.6%，報609.98美元。

【21：30】美股開市，道指跌101點，報32971點；納指跌0.3%，報13104點；標指跌13點，報3961點。摩根士丹利跌4%，高盛跌2.6%，摩根大通跌1.2%，

【19：46】道指期貨跌153點，納指期貨跌0.1%，標期跌16點。歐股表現分歧，德股升0.5%，法股升0.4%，英股跌0.1%。

【18：35】道指期貨跌128點，納指期貨跌26點或0.2%，標指期貨跌14點。

【12：50】【Archegos斬倉】大摩據報周日折讓近半成沽售大筆Viacom股票

【13：40】【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創　揭更多投行中伏Bill Hwang事件

【12：18】美國十年期債息報1.65厘；美滙指數報92.78。

【12：18】道指期貨跌108點，報32845點；標指期貨跌20點，報3944點；納指期貨跌84點或近0.7%，報12881點。

【11：50】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表　合共集資390億元

【11：35】【Bill Hwang】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃

【10：20】房車寶引入163.5億元戰投、傳第四季美國上市

【09：20】【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉　騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 中國概念股

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