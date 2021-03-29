▲ 【業績|內房】中海外去年基本盈利增11% 末期息增28%至0.73元

中國海外 （00688） 公布，去年盈利按年增5.5%至439億元（人民幣，下同），扣除稅後投資物業公允價值變動，基本溢利按年增11%至380.3億元。中國海外擬派末期股息0.73港元，按年增28%，全年派息就增16%至1.18元。以中國海外半日大升5.6%至21.65元計，公司現價周息率約5.45厘。

中海外重申，去年合約物業銷售額增長12.5%至3,607.2億元，對應銷售樓面面積 為1,917萬平方米，按年上升6.8%。期內，中海外收入升13.5%至1857.9億元，毛利率為30.05%，經營溢利就升4.6%至652.3億元。

中海外表示，去年在中國內地30個城市及香港新增64幅土地，新增總樓面面積為 1,349萬平方米。於年底，連同聯營公司及合營公司，中海外總土地儲備為9,190 萬平方米。

中海外續指，在公司「藍海戰略」下，去年新增土地儲備權益投資金額達327.3 億元，佔年度新增土地儲備權益投資金額的24.8%，相信疫情後核心辦公物業、購物中心依然是「穿越週期的優質資產」。去年中海外商業資產管理收入44億元，目標2025年實現分部年收入120億元。

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編輯：麥德銘