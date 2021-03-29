▲ 【SPAC】香港據報最快6月諮詢SPAC上市制度 爭年內推出

美股SPAC（特殊目的收購公司，special purpose acquisition company）狂熱下，港府早前承認正研究推出類似的「空白支票公司」上市制度，外電引述消息指，香港最快6月諮詢SPAC上市機制，爭取年底前容許SPAC交易出現，預計香港同類制度的監管會較美國SPAC更加嚴格。

SPAC俗稱為空白支票公司，因為公司上市時僅向投資者籌集資金，未有實質業務，須在特定時間收購未上市企業，否則就需要除牌，向投資者退款。美國市場去年起SPAC 大熱，今年首季SPAC 集資額已經超越去年全年，香港富豪相繼宣布成立SPAC公司。

鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元，可見【下一頁】

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港府早前聽取港交所、證監會匯報SPAC 制度，因應港股近年積極收緊「殼股」等反向收購交易，彭博報道指，香港醞釀中的SPAC制度時會要求DeSPAC（SPAC併購資產程序）的目標資產，同時要達到現有上市要求，也同時要先SPAC贊助者要達到一系列要求，包括具有資金管理經驗。

雖然香港和新加坡正爭取成為亞洲區內首個容許SPAC上市制度的市場，報道指，香港SPAC諮詢時間表仍有不確定性，當局期望維持現有新股和俗稱借殼上市的反向收購規則，設定SPAC的長期制度。

港交所 （00388） 回應報道時稱，會恒常審視新股發行制度，在保持市場質素的前提下，不斷改良香港新股市場的吸引力、競爭力，當有新舉措時會向外公布。

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編輯：麥德銘