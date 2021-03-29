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【業績】申洲國際去年賺51億人幣按年持平　末期息增一成派1.1港元

股市 12:17 2021/03/29

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申洲國際 （02313） 去年純利51.1億元（人民幣‧下同），按年升0.2%，每股基本盈利3.4元，派末期股息每股1.1港元，按年升一成。全年派息合共2港元，按年增5.3%。

期內，銷售額230.3億元，按年1.6%，增長放緩的主要因為受新冠疫情之影響，品牌客戶一度關閉了部分區域的線下零售門店，同時消費者外出購物活動減少，致使市場消費需求總體下降；及及下半年的員工人數短缺，集團產能並未能滿足所有客戶之訂單需求。若剔除於2019年年底已終止營運的零售業務，銷售額則比去年上升約3.7%。

毛利率約為31.2%，按年升0.9個百分點。該公司指出，人工成本較快上漲，與疫情防控相關的開支增加；另外在5月之後，人民幣對美元之滙率快速升值，令成本上漲。惟海外工廠之產能規模上升及國內基地之人效產出提升，降低了固定成本之分攤，部分抵減了盈利之壓力。

相關文章：【業績│啤酒股】青啤去年多賺近19%　派末期息0.75元人民幣

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編輯：吳敏芳

港股 業績公布 申洲國際（02313）

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