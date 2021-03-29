放眼全球　實踐資產多元化自由

多國央行推出超寬鬆貨幣政策，引致巨額資金湧向股市新興版塊及虛擬貨幣，惟近日美債孳息率高企，引發全球金融市場動盪，再次突顯風險管理的重要性。縱使您投資成功而大幅獲利，面對複雜多變、難以預測的市況，多元化配置資產以完善風險管理，才是致勝關鍵。很多人都明白投資必須分散風險，但實際執行時，如果資訊及工具不足，理想只會淪為空談。

滙豐卓越理財憑藉多年經驗，深明香港人不同的理財需要，多年來致力引進優質的理財產品及服務，滿足市場上對資產多元化及風險管理目標的需求。

升級專屬服務 兼顧投資多元化與風險管理

市場瞬息萬變，不論分散投資還是風險管理，均是與時間競賽，每日只有24小時，要額外分配時間鑽研各項投資及其風險，難免分身不暇。

滙豐卓越理財客戶可在專屬客戶經理協助下，透過特別引進的「滙財智富服務」（Wealth Portfolio Intelligence Service）個人化投資分析工具，配合貝萊德（BlackRock Financial Management, Inc.）所提供的「阿拉丁財富」（Aladdin Wealth）獨有技術，進行深入投資組合分析，並可根據不同國家、貨幣、板塊等，一站式閱覽現持有單位信託基金投資的仔細分佈，再就著客戶可承受的風險與回報目標，提供合適分散投資建議，從而控制風險並提升潛在回報，早着先機，同一時間達至分散投資與風險管理目標。

▲ 「滙財智富服務」用法簡單，可一站式閱覽現持有單位信託基金投資的仔細分佈

▲ 投資分佈及風險評估也一目了然

資產多元化 首要減省手續費支出

股票買賣是不少投資者的指定動作，部份甚至非常活躍，每日多次買賣務求把握每個機會賺取回報，但頻密交易衍生出高昂的手續費，容易導致未獲得投資回報前，便被手續費蠶食了利潤。有見及此，滙豐特設全新的股票交易獎勵計劃「滙豐交易薈」（Top Trader Club），涵蓋港股、中國A股和美股，每月交易金額愈多，經紀佣金比率愈低，甚至可低至0.01%。另外，只需完成一項交易，便可享4%定期存款優惠年利率，存款金額上限高達4,000,000港元，隨時為您準備進可攻退可守兩大選項。

▲ 滙豐全新的股票交易獎勵計劃「滙豐交易薈」，每月交易金額愈多，經紀佣金比率愈低，甚至可低至0.01%。

攻有時，守有時，攻守有道，靈活自如，是投資的最高造詣。滙豐助您化回報為基礎，化風險為機會，在大時代下放眼全球，掌控財富，最終達至資產多元化自由。

於5月31日前晉身滙豐卓越理財客戶，可享高達17,300港元獎賞^，您可透過香港滙豐流動理財應用程式5分鐘手機開戶*，享用「滙財智富服務」，輕鬆實現資產多元化。您更可透過香港滙豐投資全速易應用程式加入「滙豐交易薈」，盡享股票交易佣金及存款年利率優惠，一切就係咁簡單。

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註：投資涉及風險，優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽滙豐網站，或致電滙豐卓越理財客戶服務熱線 2233 3377查詢。

^只適用於由2021年3月9日至2021年5月31日期間晉身滙豐卓越理財及符合獎賞條件的客戶。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱有關宣傳單張或向滙豐分行職員查詢。

*實際所需時間或會因個別情況而有所不同。

（資料由客戶提供）