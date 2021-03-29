【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。近年種族歧視議題備受爭議，不少港人亦憂慮移民英國後需面對種族歧視問題。英國傳媒報道，英國學校在過去5年記錄逾6萬宗種族歧視案件。有專家批評政府，沒有落實相關措施並試圖掩蓋歧視問題的真實情況。

英國自由資訊協會（Freedom of information ，簡稱FoI）去信201個市議會，以及英格蘭多個多校信託公司（multi-academy trust），希望了解學校的種族歧視問題及情況。結果發現，英國學校過去共錄得60,177宗種族歧視個案，個案中亦包括部分無意的種族歧視個案。

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英國政府於2012年修改政策，規定學校沒有責任必須向當局匯報種族歧視個案。更在2017年進一步規定，學校無責任向當局匯報欺凌個案。所以外界認為，或許真實數目將會更多。前英格蘭兒童專員朗菲爾德（Anne Longfield）對數據表示憂慮，她認為數字只是真相的冰山一角，未來需要搜集更多數據，以制定應對種族主義的政策。

94個理事會回覆FoI查詢揭露，於2016至2017學期年度至今，一共錄得31,653宗種族歧視個案。而在226間多校信託公司回覆的資料中，則在同期錄得36,063宗個案，當中最少有28,524宗沒有向國會提交報告。

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英格蘭現時有1,199間多校信託公司，以及1,419間單校信託公司。當中109個位於英格蘭的教育機構，以及兩個位於威爾斯的理事會已經表示，不再收集整理來自包括曼徹斯特（Manchester）及布里斯托（Bristol）等，部分英國種族多元化地區的相關數據。

學校記錄通常包含個案中詳細資訊，如是否涉及身體或語言虐待，受害者及肇事者身份為學生、老師或其他人士，事後是否採取行動，如報告給警察或其他機構等。平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission）主席福克納（Lady Falkner）表示，當局應授權學校收集及監視校內欺凌事件，對涉及偏見性質的欺凌事件應給予特別記錄。學校亦應向地方當局報告案件，以便當局可以將資源集中用於欺凌率高的地區。

責任編輯：李俊儀