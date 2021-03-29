  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角

環球社會熱點 12:42 2021/03/29

分享：

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。近年種族歧視議題備受爭議，不少港人亦憂慮移民英國後需面對種族歧視問題。英國傳媒報道，英國學校在過去5年記錄逾6萬宗種族歧視案件。有專家批評政府，沒有落實相關措施並試圖掩蓋歧視問題的真實情況。

英國自由資訊協會（Freedom of information ，簡稱FoI）去信201個市議會，以及英格蘭多個多校信託公司（multi-academy trust），希望了解學校的種族歧視問題及情況。結果發現，英國學校過去共錄得60,177宗種族歧視個案，個案中亦包括部分無意的種族歧視個案。

留英港女生視訊男友自縊  事發前被停課情緒不穩定 【下一頁】

英國政府於2012年修改政策，規定學校沒有責任必須向當局匯報種族歧視個案。更在2017年進一步規定，學校無責任向當局匯報欺凌個案。所以外界認為，或許真實數目將會更多。前英格蘭兒童專員朗菲爾德（Anne Longfield）對數據表示憂慮，她認為數字只是真相的冰山一角，未來需要搜集更多數據，以制定應對種族主義的政策。

94個理事會回覆FoI查詢揭露，於2016至2017學期年度至今，一共錄得31,653宗種族歧視個案。而在226間多校信託公司回覆的資料中，則在同期錄得36,063宗個案，當中最少有28,524宗沒有向國會提交報告。

約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬BNO申請簽證 【下一頁】

英格蘭現時有1,199間多校信託公司，以及1,419間單校信託公司。當中109個位於英格蘭的教育機構，以及兩個位於威爾斯的理事會已經表示，不再收集整理來自包括曼徹斯特（Manchester）及布里斯托（Bristol）等，部分英國種族多元化地區的相關數據。

學校記錄通常包含個案中詳細資訊，如是否涉及身體或語言虐待，受害者及肇事者身份為學生、老師或其他人士，事後是否採取行動，如報告給警察或其他機構等。平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission）主席福克納（Lady Falkner）表示，當局應授權學校收集及監視校內欺凌事件，對涉及偏見性質的欺凌事件應給予特別記錄。學校亦應向地方當局報告案件，以便當局可以將資源集中用於欺凌率高的地區。

責任編輯：李俊儀

相關文章

疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增
2021/03/26
疫情改變英國民眾生活習慣 居家用品銷量急增
徹底擺脫英國王室？ 哈里返工唔想被人叫王子
2021/03/26
徹底擺脫英國王室？ 哈里返工唔想被人叫王子
入酒吧或需疫苗通行證 英國推動年輕人接種
2021/03/26
入酒吧或需疫苗通行證 英國推動年輕人接種
英國脫歐派籌錢起博物館 希望洗脫污名
今日
英國脫歐派籌錢起博物館 希望洗脫污名
英國擬徵香口膠稅 唔交就幫手清潔行人路
今日
英國擬徵香口膠稅 唔交就幫手清潔行人路
歧視 移民 種族主義 老師 學校 布里斯托 英國 曼徹斯特 威爾斯 蘇格蘭

下一篇文章

美國亞裔退伍軍人除衫露傷痕 證明自己愛國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
新型冠狀肺炎全球疫情（03月29日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月29日 時間12:00）
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
哈里王子搵到工 加入矽谷新創情緒支援公司
哈里王子搵到工 加入矽谷新創情緒支援公司
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰
美國各地示威反歧視亞裔 網傳掌摑亞裔挑戰