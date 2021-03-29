逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年

雖然近日樓市旺，但有發展商竟然減價促銷餘貨，其中因斜坡工程問題引發多宗撻訂的「逸璟．龍灣」，近日調整23伙單位售價，相比最初定價，兩房及三房單位劈價約8%至近一成。

逸璟．龍灣目前已屆現樓，發展商日前更新價單，有23個單位調整售價，其中三房單位減價近一成，以1座2樓A室為例，實用面積928平方呎，現定價1,461.8萬元，實用呎價15,752元，而該單位於2018年12月首度推出，當時定價為1,620.3萬元，換言之，現減價約9.8%。以最高總折扣率，即12%計算，上述單位折實價約1,286.4萬元。

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兩房單位減幅約8%，以1座2樓G室為例，實用面積522平方呎，現定價756.4萬元，實用呎價14,490元，而當初定價則約822.1萬元，換言之，現減價約8%。以最高總折扣率，即12%計算，上述單位折實價約665.6萬元。值得留意的是，逸璟．龍灣另推出停車位優惠，購買指定單位買家，可以半價購買一個車位。

資料顯示，逸璟．龍灣為內房中冶（01618）首個在港的住宅頁目，項目原定2019年6月入伙，但因工程問題而延遲交樓，最終不少買家取消交易，發展商曾指，會向受影響買家退回全數訂金，並會按P加2厘計算利息，向買家賠償。

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