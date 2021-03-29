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今日推介華潤燃氣 | 港鐵、中國神華、比亞迪、平安好醫生、雅生活服務最新部署（立即觀看）

股市 13:32 2021/03/29

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恒生指數中午收報28431點，升94點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華潤燃氣 （01193） ，另亦會分析港鐵公司 （00066） 、中國神華 （01088） 、比亞迪股份 （01211） 、平安好醫生 （01833） 及雅生活服務 （03319） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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