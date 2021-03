美國亞裔退伍軍人除衫露傷痕 證明自己愛國

美國各地近期接連出現針對亞裔的襲擊甚至槍擊案之際,多區都有反歧視亞裔的集會。美國一名亞裔退伍軍人早前於會議上就亞裔遭種族歧視發聲,更當眾除衫展示身上傷痕,證明自己很愛國。

69歲的Lee Wong於60年代後期移居美國,曾於美軍陸軍服役超過20年,現為俄亥俄州西切斯特鎮(West Chester)董事會主席。他上周三(24日)出席市政廳會議,在會上就亞裔面臨的種族主義問題發言。

Lee Wong於會上提及作為亞裔,人們經常稱他的外表不夠似美國人(did not look American enough),又質疑他對美國的忠誠度。

當時本來穿著恤衫的Lee Wong突然解開衣服鈕扣,他更拉起白色背心,向會上各人展示他胸口處的一道傷痕。

他更表示:

這就是證明。這是我在美軍服役時留下的(傷痕),這樣夠愛國了嗎?

(Here is my proof. This is sustained in my service in the US military. Is this patriot enough?)