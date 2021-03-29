美國亞裔退伍軍人除衫露傷痕 證明自己愛國

▲ 美國一名亞裔退伍軍人早前於會議上當眾除衫展示身上傷痕，證明自己很愛國。

美國各地近期接連出現針對亞裔的襲擊甚至槍擊案之際，多區都有反歧視亞裔的集會。美國一名亞裔退伍軍人早前於會議上就亞裔遭種族歧視發聲，更當眾除衫展示身上傷痕，證明自己很愛國。

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69歲的Lee Wong於60年代後期移居美國，曾於美軍陸軍服役超過20年，現為俄亥俄州西切斯特鎮（West Chester）董事會主席。他上周三（24日）出席市政廳會議，在會上就亞裔面臨的種族主義問題發言。

Lee Wong於會上提及作為亞裔，人們經常稱他的外表不夠似美國人（did not look American enough），又質疑他對美國的忠誠度。

當時本來穿著恤衫的Lee Wong突然解開衣服鈕扣，他更拉起白色背心，向會上各人展示他胸口處的一道傷痕。

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他更表示：

這就是證明。這是我在美軍服役時留下的（傷痕），這樣夠愛國了嗎？ （Here is my proof. This is sustained in my service in the US military. Is this patriot enough?）

他其後更表示，希望大家都記住美國憲法規定所有人都是平等。

Lee Wong展示傷痕證明愛國的影片，於社交媒體Twitter獲大量轉發，不少人更於轉發帖文上加上停止仇視亞裔（#StopAsianHate）的標籤。

有用戶留言指，當看到Lee Wong展示身上的傷痕來表達個人觀點，形容場景充滿力量而使人心碎。亞裔喜劇演員及作家Jenny Yang更發文表示，沒有人需要靠證明自己是一名美國人，來獲得尊嚴和尊重。

責任編輯：鄭錦玲