[港交所388] 傳本港目標於年底 落實首宗SPAC上市

外電引述知情人士表示，預計香港將於６月份就特殊目的收購公司（SPAC）掛牌上市的規則框架，向公眾諮詢，目標是在年底展開交易。港交所(00388)中午收報467.2元，收0.8%。

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外電消息透露，香港考慮為SPAC掛牌的發起人以及其收購目標，制定比美國更嚴格的規則。有數百家空殼公司在紐約證券交易所上市籌集資金，目的是下一步收購一家盈利的公司，香港逼切希望解決由此引發的擔憂。消息指，如果出現未預見的監管擔憂，時間表可能仍會改變。指導原則是保持目前的IPO和反向併購審查制度，並為SPAC發行引入長期框架。

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財政司司長陳茂波早前表示，已要求港交所及監管機構，研究推動SPAC在香港上市，並提出一個適合香港市場的框架。

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