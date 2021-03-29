【日本經濟】日本酒出口到亞洲急增　酒商斥9億日圓擴建冷藏庫增產量

▲ 日本酒商旭酒造旗下擁有日本酒「獺祭」，由去年6月起，出口到海外市場的銷量大增。

疫情下中國民眾對日本酒的需求上升。據《日經中文網》報道，日本酒商旭酒造旗下擁有日本酒「獺祭」，由去年6月起，出口到海外市場的銷量大增，由過去出口比例約佔整體的3成，變為出口比例高於日本國內銷量。出口量當中，尤以中國佔整體出口量一半。

然而，旭酒造董事長櫻井一宏表示，海外的需求非常大，更有很多中間商選擇在日本國內收購，再倒賣到海外。而他目前更只能交付訂單的6成左右。

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事實上，旭酒造的釀酒廠年產量可達900萬升。但在過去每年產量約630萬至650萬升。該企為了應對突然擴大的海外需求，並且調整未來有機會增加或減少的需求，計劃興建新的大型冷藏倉庫。

新冷藏倉庫樓高2層，總建築面積為3334平方米。按720毫升的酒瓶計算，即是可以攝氏零下5至10度，儲存150萬瓶酒。並將於今年6月動工，料2022年2月落成，投資額預計約9億日圓。該企更預計，未來每月可穩定生產60萬升酒，即是年產量會增至720萬升。

責任編輯：馬意文