  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (一) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日本酒出口到亞洲急增　酒商斥9億日圓擴建冷藏庫增產量

商業 12:07 2021/03/29

分享：

日本酒商旭酒造旗下擁有日本酒「獺祭」，由去年6月起，出口到海外市場的銷量大增。

疫情下中國民眾對日本酒的需求上升。據《日經中文網》報道，日本酒商旭酒造旗下擁有日本酒「獺祭」，由去年6月起，出口到海外市場的銷量大增，由過去出口比例約佔整體的3成，變為出口比例高於日本國內銷量。出口量當中，尤以中國佔整體出口量一半。

然而，旭酒造董事長櫻井一宏表示，海外的需求非常大，更有很多中間商選擇在日本國內收購，再倒賣到海外。而他目前更只能交付訂單的6成左右。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元

事實上，旭酒造的釀酒廠年產量可達900萬升。但在過去每年產量約630萬至650萬升。該企為了應對突然擴大的海外需求，並且調整未來有機會增加或減少的需求，計劃興建新的大型冷藏倉庫。

新冷藏倉庫樓高2層，總建築面積為3334平方米。按720毫升的酒瓶計算，即是可以攝氏零下5至10度，儲存150萬瓶酒。並將於今年6月動工，料2022年2月落成，投資額預計約9億日圓。該企更預計，未來每月可穩定生產60萬升酒，即是年產量會增至720萬升。

責任編輯：馬意文

相關文章

【半導體】日本半導體大廠火災　局部停產1個月　威脅汽車生產
2021/03/22
【半導體】日本半導體大廠火災　局部停產1個月　威脅汽車生產
【疫情影響】日本美妝品牌植村秀傳撤出南韓　受反日貨及疫情影響　
2021/03/23
【疫情影響】日本美妝品牌植村秀傳撤出南韓　受反日貨及疫情影響　
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
2021/03/24
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
【BUD專項基金】BUD專項基金擴大資助地域　預期首階段7月實行　涵蓋日本及韓國
2021/03/24
【BUD專項基金】BUD專項基金擴大資助地域　預期首階段7月實行　涵蓋日本及韓國
經濟 疫情 日圓 收購 中國 日本 亞洲

下一篇文章

【疫市營商】Pret A Manger咖啡卡掀熱潮　未來或參考英國經驗推任飲訂閱制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
【企業自救】日本可口可樂推自動售賣機可樂訂購服務　付月費可每日自取一杯
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失
【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失