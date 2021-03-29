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【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本　專為極限運動愛好者而設

科技 11:39 2021/03/29

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Apple正計劃推出一款「Explorer」版本智能手錶，其產品設計將會更加堅固。

蘋果（Apple）推出的Apple Watch一直深受用家歡迎，並在可穿戴式產品市場上處於領先位置。最近有外媒消息透露，Apple正打算推出一款「Explorer」版本智能手錶，其產品設計將會更加堅固，並適合用家進行游泳及衝浪等運動時配戴。

＜＜【智能手錶】搶先Apple Watch發布！傳三星在本年第2季推Galaxy Watch 4

＜＜【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力

報道指，有消息人士透露，目前Apple內部正在討論，計劃推出一款外殼更堅固的Apple Watch，該產品或會命名為Explorer Edition，專為極限運動愛好者而設。據悉，Apple在2015年推出第一代Apple Watch後，已有意推出專為戶外和極限運動而設的智能手錶。外界預料，該款產品最快在今年9月份推出，也有機會在明年才亮相。

目前尚未清楚Apple Watch「Explorer」版的規格和功能，預計該產品錶身採用橡膠物料包裹而成，可提升手錶防撞及防刮能力。另外，產品或會針對游泳、衝浪及其他極限運動，提供數據偵測功能。

責任編輯：李寶如

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