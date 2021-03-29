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專家指特朗普如及時抗疫 美國大部分死者會無事

環球社會熱點 11:20 2021/03/29

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前白宮官員表示如特朗普政府能及時應對新冠肺炎疫情，大部分死者本來能倖免於難。

新冠肺炎疫情持續超過一年，美國有近55萬人死於新冠肺炎，死亡人數為全球最高。但一名曾協調新冠肺炎疫情的前白宮官員表示，如美國前總統特朗普政府能及時應對新冠肺炎疫情，這55萬名死者當中的大部分人都能倖免於難。

【新冠疫苗】意大利擬強制醫護接種 因醫院爆疫 【下一頁】

美媒CNN訪問6名曾於特朗普（Donald Trump）政府負責抗疫工作的醫學專家，並製作成為紀錄片《Covid War: The Pandemic Doctors Speak Out》，於周日（28日）晚播出。

前白宮官員伯克斯（Deborah Birx）為其中一位受訪專家。她於節目中表示，美國初期大規模爆發疫情，當時迅速造成頭10萬人染疫死亡。

但她批評如特朗普政府能及時抗疫，另外近45萬人本來不會死亡：

在我看來，其餘所有人本來不用死，或者死亡人數會大為降低。

（All of the rest of them, in my mind, could have been mitigated or decreased substantially.）

南韓接種新冠疫苗後可放假 無需醫生紙最多兩日 【下一頁】

伯克斯更指出，她於去年8月表示新冠病毒於農村地區出現異常傳播。她聲稱由於自己當時就疫情發表上述言論，遭到白宮和政府内部可怕的反擊（horrible pushback），並曾接獲特朗普具挑釁性（aggressive）的來電。

CNN引述哥倫比亞大學去年的一項研究指，美國可通過提前停擺措施，來避免當時84％的新冠肺炎死亡個案發生。

責任編輯：鄭錦玲

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