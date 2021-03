專家指特朗普如及時抗疫 美國大部分死者會無事

新冠肺炎疫情持續超過一年,美國有近55萬人死於新冠肺炎,死亡人數為全球最高。但一名曾協調新冠肺炎疫情的前白宮官員表示,如美國前總統特朗普政府能及時應對新冠肺炎疫情,這55萬名死者當中的大部分人都能倖免於難。

美媒CNN訪問6名曾於特朗普(Donald Trump)政府負責抗疫工作的醫學專家,並製作成為紀錄片《Covid War: The Pandemic Doctors Speak Out》,於周日(28日)晚播出。

前白宮官員伯克斯(Deborah Birx)為其中一位受訪專家。她於節目中表示,美國初期大規模爆發疫情,當時迅速造成頭10萬人染疫死亡。

但她批評如特朗普政府能及時抗疫,另外近45萬人本來不會死亡:

在我看來,其餘所有人本來不用死,或者死亡人數會大為降低。

(All of the rest of them, in my mind, could have been mitigated or decreased substantially.)