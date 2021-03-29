【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股

▲ 老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧 7年前遭香港證監逐出港股

美國證交會SEC宣布推修正案逐步落實《外國公司問責法案》，觸發中概股上周暴瀉，市場盛傳老虎基金系Archegos Capital基金經理Bill Hwang遭斬倉，成為美國中概股連日未止跌的元凶。老虎基金為有名的對沖基金，Bill Hwang於10多年前曾縱橫港市場，但老虎基金、Bill Hwang曾在香港干涉內幕交易，即使改名Archegos，老虎基金、Bill Hwang也被證監會趕出港股市場，自此絕跡香港。

據證監會資料，Tiger Asia Management LLC（Tiger Asia）、其兩名高級職員Bill Sung Kook Hwang（即Bill Hwang）及Raymond Park在2008年、2009年中行 （03988） 、建行 （00939） 配售前從安排配售的投行得知消息，在同意屬機密及股價敏感資料後參與認購的同時，Tiger Asia先沽空兩家銀行股份，試圖獲利。

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Tiger Asia、Hwang及Park在市場失當審裁處中承認，他們於2008年12月及2009年1月買賣中行、建行股份時，違反香港禁止內幕交易的法例，以及承認於2009年1月操縱建行股份的股價。

當時審裁處在其決定中裁定，Bill Hwang行為構成「嚴重失當行為」，並顯示「無法對Bill Hwang的誠信抱有信心」。

審裁處於2014年頒令，未經法院許可，Tiger Asia及Hwang不得在香港買賣證券，為期四年（最多為期五年），審裁處亦向Tiger Asia及Hwang頒發終止及停止令，命令他不得再作出構成該市場失當行為的任何行為。

證監會也動用《證券及期貨條例》213條，成功令Tiger Asia向受影響投資者「回水」，證監會指，至2014年10月，已令Tiger Asia 向受影響投資者支付約4,330萬元，相等於4,500萬元不法利潤的96%。

時任證監會法規執行部執行董事施衛民（Mark Steward）表示，Tiger Asia及Hwang濫用香港市場對他們的信任，違反香港法律，並且令數以千計無法保障自己免受該等失當行為影響的投資者蒙受財務損失。

如果他們認為，由於並非身處香港，即使作出該等失當行為亦不會遭受處罰，那他們便錯了。

據證監會最新持牌人資料，Bill Hwang 不再是證監會持牌人，Archegos Capital也未有在香港持牌。

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編輯：麥德銘