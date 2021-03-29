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【Bill Hwang】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃

股市 10:31 2021/03/29

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【Bill Hwang】中概股股災　野村估計虧損156 億元、股價挫15%、叫停發債計劃

中概股上周急瀉，不單高盛盛傳有一名大客重創，日資券商野村也稱有客戶巨虧，公司難逃「上身」。市傳熱傳著名韓裔基金經理Bill Hwang旗下的老虎系對冲基金在上周巨虧，野村周一表示，其美國子公司可能因一美國客戶而遭受「巨虧」，野村指該名客戶虧損預計高達20億美元（約156億港元），野村日本股價今早急瀉15%，原定的債券發行計畫，現在也要被迫暫停。

這家日本最大的投資銀行表示，根據截至26日市場價格，美國分公司要向客戶求償金額約為20億美元。不過，真正損失金額，還是要視平倉與市場波動價而定。另外，野村也將取消，以美元計價的優先債發行計畫。

傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨，可見【下一頁】

市場傳言，Tiger Cub旗下Tengyue和Archegos基金的賬戶都開在野村證券，兩者資產管理規模均高達百億左右。兩家基金持倉中，包括大量的Viacom、探索頻道、騰訊音樂、百度、愛奇藝、唯品會、Farfetch等，還持有大量中概教育股，包括跟誰學。

Bill Hwang為前老虎亞洲基金創始人，曾在羅伯遜（Julian Robertson）老虎基金工作，老虎基金解散後，羅伯遜將財富和品牌交給70名老虎交易員操作，該批交易員成立基金，後來稱為Tiger Cub。

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編輯：吳敏芳

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