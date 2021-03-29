【恒大汽車】官媒批恒大汽車「紙上造車」　股價曾插一成半

▲ 官媒批恒大汽車「紙上造車」

恒大汽車 （00708） 遭官媒點名批評。內地企業大舉投資電動車，官媒再次批評行業有「產品指標注水還甩鍋客戶」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題，包括點名恒大汽車收入極少來自電動車或新能源汽車，但市值已達5000億港元，恒大汽車今早股價插逾一成。

至上午10時50分，恒大汽車最多跌15%，低見53.3元，恒大汽車暫報56.8元，跌幅收窄至9.8%，成交4.87億元。恒大汽車最新市值仍達5300億元。

新華社指，虛假宣傳、虛火過旺成為制約新能源車行業進一步健康發展的隱憂。

恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣 新能源汽車累計投入474億，可見【下一頁】

恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳 一車未賣市值已破5000億，可見【下一頁】

報道批評，電動車市場潛力催生出部分企業紙上「造車」，指恒大汽車市值已高達5000億港元，成為港股中僅次於比亞迪 （01211） 的第二大車企，但該公司尚未有一款量產車型在售。根據日前公佈的2020年全年業績報，從營收佔比來看，恆大汽車98.79%營收來自醫療美容及健康管理收入，卻只有1.21%營收來自新能源汽車。

報道稱有市場人士判斷，產能和市值的巨大反差表明新能源汽車行業在資本市場上存在一定程度的估值虛高，新能源汽車的龍頭企業並不多，股票容易配置，易砂成過熱。

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編輯：麥德銘