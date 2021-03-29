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【趣話財經】一年蝕錢多過市值幾倍 呢隻汽車4S股仲有無得翻身？

股樓投資 09:45 2021/03/29

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正通汽車 （01728） 發盈警，預計去年虧損達到80億元人民幣至90億元人民幣，相比2019年純利6.64億元盈轉虧。公司解釋指，去年疫情及公司本身資金狀況壓力，令去年下半年業績下降，令部分經銷商授權及回扣權利終止，導致商譽減值。

其他中國汽車4S股

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去年疫情影響業績並不特別，不過公司本身市值以上周收市價計，市值只有20億元，意即虧損達到市值的4倍；公司去年上半年虧損13億元人民幣，即下半年至少虧損67億元人民幣。

公司為第一間在香港上市的豪華汽車經銷商，公司創辦人王木清一度為湖北首富，不過在疫情前公司經營不善、加上負債累累，2019年業績已見大幅倒退，以歷史高位計，現時股價跌幅達到九成。

公司將於星期三（31日）公布業績，今日股價開市跌8%至0.69元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 汽車 人民幣 盈警 純利 正通汽車（01728）

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