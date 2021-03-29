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【新疆棉風波】環時：華為、小米等應用商店　暫停Nike、Adidas App下載

股市 09:44 2021/03/29

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新疆棉花議題繼續發酵，官媒《環球時報》報道，華為、小米 （01810） 等品牌手機的應用商店裡，已暫停提供Nike、Adidas等App的下載服務。報道稱，外國品牌因發表過與新疆棉花「切割」的言論引發中國民眾憤怒。在消費者自發抵制的同時，手機應用市場也有所行動。一些網友28日發現，華為、小米等品牌手機的應用商店裏，已暫停提供Nike、Adidas等App的下載服務。

5大服裝王國　有多依重中國市場？【下一頁】

內地官媒點名批評企業

 

另外，近日有外媒發現，內地有超過400間H&M分店地址，竟無故在中國手機地圖程式上消失。《華爾街日報》報道指，透過中國Apple Maps或百度地圖程式搜尋H&M時，竟然無法顯示分店地址等資料。有內地網民發現，在叫車平台「滴滴出行」內無法將H&M分店地址設置為起點或目的地。另外，在其他電子商貿程式上搜尋時，同樣亦沒有出現關於H&M的資料。

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻舊賬，內地官媒點名批評多個國際品牌同新疆棉花「切割」。新疆棉花爭議更牽涉「良好棉花發展協會」BCI的成員企業，部分網民認定企業基於BCI對新疆問題的判斷而停用新疆棉，呼籲杯葛BCI成員，而Nike、Adidas在杯葛名單上。

「良好棉花聯盟BCI」成員遭內地杯葛、安踏FILA李寧急割席　BCI上海代表處：無發現新疆強逼勞動【下一頁】

相關文章：【新疆棉】騰訊旗下《王者榮耀》夥Burberry設計新皮膚　上線不足一周終止合作

【新疆棉】內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出

編輯：吳敏芳

 

中國 中國市場 小米 制裁 環球時報 Adidas Nike 華為

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