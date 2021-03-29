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【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛曾跌近7% 陳睿：定價後遇「黑天鵝」、關注美監管行動

新股IPO 12:19 2021/03/29

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嗶哩嗶哩掛牌首日潛水，曾跌近7%。

嗶哩嗶哩 （09626） 於今日掛牌，開報790元，較招股價808元低2.2%，中午收報790元，低2.2%，一手（20股）帳面蝕360元。董事長、CEO陳睿稱，公司定價後中概股急跌，可能遭遇近5年來最大跌幅，算是「黑天鵝事件」，在現時大形勢較差的情況下能順利上市已算成功，但對公司有信心，相信「未來發展、長期股價將證明一切。」

他又笑言，3年前嗶哩嗶哩在納斯達克上市時亦遭遇股市波動，首日跌破招股價，今日有「Yesterday once more」（昨日重現）的感覺，但10年後無人會記得B站首日股價的漲跌，但會記得B站是一家發展得很好的公司。

解構嗶哩嗶哩業績　靠甚麼賺錢？【下一頁】

陳睿表示，視頻化已經成為巨大的浪潮，未來幾年是增量的市場，嗶哩嗶哩內容+社區的模式將成為差異和壁壘，用戶量翻一倍的目標，即月活躍用戶（MAU）提升至4億，在目前增量市場下是合理的。他指，未來B站的收入將是多元的，公司的商業模式是依靠內容吸引用戶，以社區留住用戶，用戶再根據興趣進行遊戲、直播、影視、IP衍生品等消費。

至於美國證監（SEC）擬落實《外國公司問責法》，不符合美國審計標準的中概股面臨除牌危機。陳睿表示，3年前之所以在納斯達克上市，是因認為美國資本市場是開放的市場，未來希望能夠保持這種開放，會密切關注和研究相關法規。

嗶哩嗶哩港股市值達2926億元。

嗶哩嗶哩是次合共約有27萬人認購，當中7萬人抽中而獲得分貨，9人以頂頭錘上限認購，獲分貨454萬元，以美股收市價計，頭錘飛帳面蝕30萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】知乎美國IPO首日掛牌　一度跌28%、收市跌11.2%

記者：謝卓榮、陳健婷

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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