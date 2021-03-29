【港股市況】恒生指數低開19點　嗶哩嗶哩潛水2%、美團績後跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五造好，道指升453點，納指升1.2%。港股今早未能承接高開，恒生指數開報28317點，跌19點。恒生科技指數跌0.2%，報8110點。美團 （03690） 績後跌2.3%；嗶哩嗶哩 （09626） 掛牌，開報790元，較招股價低2.2%；百度 （09888） 續跌1.4%。

焦點新聞︰

【市調機制】港交所今實施第二階段優化措施 股票於同一交易時段內可多次觸發機制

即市走勢︰

【09：47】港股早段跌200點後倒升，恒生指數升15點，報28352點。

【09：46】泡泡瑪特 （09992） 反彈近一成，高見59.4元。

【09：43】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至13%，低見53.3元。

【09：38】聯易融9959孖展暫錄230億 超購26倍、部分券商抽飛

【09：35】內銀績後逆市向好，建行 （00939） 、農行 （01288） 升0.3%；工行 （01398） 升1.1%。

【09：32】神華 （01088） 績後升近9%，高見15.92元。神華全年少賺14%至358.49億元人民幣，派末期股息每股1.81元人民幣，增加近44%。

【09：31】嗶哩嗶哩bilibili （09626） 最新報768元，「潛水」近半成。

【09：30】美團 （03690） 早段跌幅擴大至4%，低見288.4元。

【09：28】恒大汽車 （00708） 跌半成。此前遭新華社點名稱部分車企「紙上造車」。

【09：20】恒生指數開報28317點，跌19點。恒生科技指數跌0.2%，報8110點。美團 （03690） 績後跌2.3%；嗶哩嗶哩 （09626） 掛牌，開報790元，較招股價低2.2%；百度 （09888） 續跌1.4%。

【美團業績】美團上季重回虧損蝕逾14億遜預期 指引未來幾季或持續虧損

【BIDU】揭百度美股罕見激戰 百度8成貨已搬香港

【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛 一手帳面蝕約600元

【09：13】期指開報28285點，跌5點或0.02%。

【09：05】嗶哩嗶哩bilibili （09626） 今日掛牌，上周五暗盤於富途暗盤交易場收報755.5元，較招股價808元低6.5%，一手（20股）帳面蝕1050元。

【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626暗盤收市潛水 一手蝕約千元

【09：03】恒指黑期升101點，報28392點；道指期貨跌113點，報32840點。

【08：30】恒大︰房車寶引入163.5億元戰投 中信資本有份

【07：55】俄鋁擬分拆Norilsk Nickel的附屬公司

【07：45】青啤去年多賺近19% 派末期息0.75元人民幣

【07：45】港股ADR收報28583點，升246點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，升0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報629.17元，升9.17元或1.5%。

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

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責任編輯︰梁浩碩