【恒指夜期】滙豐倫敦較港低0.2%　騰訊音樂轉跌0.8%　恒指夜期升49點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

中資科技股續弱，ATMX中僅阿里巴巴 （09988） 微升0.1%，美團 （03690） 績後跌7%，拉低恒指103點，全靠內銀股托市，建行 （00939） 升逾3%。美股開市後，部份中概股回升，恒指夜期造好。滙豐倫敦折算報45.02元，較港收市價低0.2%。

北水淨流入大縮至9.3億元，騰訊 （00700） 吸資4.2億元，安踏 （02020） 及小米 （01810） 分別吸資3.6億及3億元。北水沽內房物管股，融創 （01918） 及綠城服務 （02869） 有7.3億及2.5億元淨流出，美團再走資2.2億元。

恒生指數低開19點，早段曾跌200點後倒升，午後再度轉跌，恒生指數收報28338點，反覆升1點，成交1903億元。恒生科技指數跌1.8%，報7981點。嗶哩嗶哩 （09626） 首掛收報800元，較招股價低近1%；恒大汽車 （00708） 跌近7%。

北水動向

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即市走勢︰

【22：23】美股反覆，騰訊音樂（美：TME）升轉跌0.8%。恒指夜期升49點。

【21：35】道指開市跌逾百點後即收窄，現跌38點，納指跌0.1%；騰訊音樂（美：TME）升逾4%，報21.06美元，嗶哩嗶哩（美：BILI）升逾6%。夜期升82點，報28467點。

【19：44】【小米發布會】小米發佈安卓機皇小米11 Pro（不斷更新）

【19：42】夜期升53點。百度（美：BIDU）美股盤前升2%，現報212.9美元。

【18：12】恒指夜期升29點，報28414點，高水76點。

【16：10】恒生指數收報28338點，反覆升1點，成交1903億元。恒生科技指數跌1.8%，報7981點。美團 （03690） 績後跌7%。內銀造好，建行 （00939） 升逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 首掛收報800元，較招股價低近1%；恒大汽車 （00708） 跌近7%。

【16：00】恒生指數U盤前升4點，報28340點。

【15：55】大市收市前再度轉升，恒指升約10點。

【15：41】58速運擬最快下季來港上市 早年與GoGoVan合併、估值高達116億元

【15：30】港股尾市跌約20點，28316點。

【15：17】消息指政府不會大幅度放寬社交距離措、陳肇始將開記招交待 周大福、周生生破頂、餐飲股偏軟

【15：14】建行 （00939） 升幅擴大至逾3%，高見6.69元；工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%；中行 （03988） 升1%。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.5%；深證升0.01%；創業板指跌0.4%。

【14：46】港股跌幅收窄至約40點，至近28300點水平。

【14：25】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%；新世界 （00017） 升0.8%；長實 （01113） 升0.4%；信置 （00083） 升0.2%。

【14：19】港股最新跌約125點，報28211點。美團 （03690） 反覆向下，午後曾跌9%，低見274.4元，最新報275.4元，跌8.9%。

【13：38】內銀股逆市向上，四大內銀中，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 分別升逾2%；中行 （01288） 升逾1%。另外，交行 （03328） 升逾4%。

【13：25】正榮末期息增50%至15仙、股息率2.7厘 今年銷售目標1500億人幣

【13：17】騰訊 （00700） 最新跌3%，低見600.5元。

【13：14】大市午後轉跌百點，恒指跌105點，報28231點；科指跌2.3%，報7943點。

【13：14】美團 （03690） 午後跌近8%，低見277.8元。

【13：08】大市午後轉跌，恒指最新跌約10點；科指跌1.8%。

【13：02】騰訊 （00700） 午後突跌幅擴大至2%，低見607.5元。

【13：01】中海外 （00688） 績後升逾6%，高見21.95元。

【13：00】港股午後初段升近50點，報28385點。

石SIR今日推介華潤燃氣

【12：30】中海外去年基本盈利增11% 末期息增28%至0.73元

【12：20】申洲國際去年賺51億人幣按年持平 末期息增一成派1.1港元

【12：00】恒生指數半日升94點，報28431點，成交1042億元。恒生科技指數跌近1%，報8051點。美團 （03690） 績後跌逾7%；嗶哩嗶哩 （09626） 首掛半日報790元，較招股價低逾2%；煤炭股造好，兗煤 （01171） 升逾17%、神華 （01088） 升逾一成。

【11：44】恒指中午收市前升約95點，報28431點。科指跌1%，報8048點。

【11：44】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元（第三版）

【11：34】內地股市半日向好，上證升0.8%；深證升0.7%；創業板指升0.8%。

【11：32】嗶哩嗶哩bilibili （09626） 最新報785.5元，較招股價低2.8%。

【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛曾跌近7% 陳睿：定價後遇「黑天鵝」、關注美監管行動

【11：30】內銀股建行 （00939） 升幅擴大至2%；工行 （01398） 升2.8%；中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升2.9%。

【11：25】綠城服務 （02869） 突抽升近兩成，高見10.4元，成交1.9億元。

【11：20】美團 （03690） 跌逾7%，一度跌穿280元水平，低見279.6元。

【11：19】滙聯金融服務 （08030） 中途停牌，停牌前報0.018元，跌21.7%，成交11萬元。

【11：15】港股升幅收窄至約30點，報28367點。

【11：12】碧桂園服務 （06098） 升逾6%，破頂高見82元。

【11：06】恒大汽車 （00708） 跌幅收窄至7%，報58.45元，今早曾挫逾一成，低見53.3元。

【11：04】美團 （03690） 跌幅擴大至逾6%，低見281.4元，成交60億元。

【10：58】中國有贊 （08083） 績後跌近4%。中國有贊去年虧損2.95億元人民幣，較2019年的5.9億元收窄一半。

【業績│SaaS股】中國有贊去年虧損收窄至2.95億元 SaaS業務收入升77%

【10：53】中信証券 （06030） 升逾6%；廣發証券 （01776） 升逾8%；中國銀河 （06881） 、海通國際 （00665） 、光大證券 （06178） 升逾5%。

【10：49】百度 （09888） 未止跌，跌幅擴大至4%，低見203.4元。

【10：26】兗煤 （01171） 升逾17%，破頂高見9.83元；神華 （01088） 升11%；中煤能源 （01898） 升8%，破頂高見3.78元。

【10：22】ATMX個別發展，小米 （01810） 升近1%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌5.8%。

【10：15】官媒批恒大汽車「紙上造車」 股價插逾一成

【10：09】港股最新升105點，報28441點，美團 （03690） 挫半成，報286元。

【10：05】中石化 （00386） 績後升逾4%，高見4.2元。

【業績│油股】中石化股息跌至5.8厘 去年少賺42%、削末期息3成至0.13元人民幣

【09：59】內房股向上，除恒大 （03333） 升逾7%外，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升2%。

【09：56】小米 （01810） 將於今晚舉行春季發布會，股價升近1%，高見25.75元。

【小米手機】小米預告發布「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX 雷軍訪問：小米手機要上萬元

【新疆棉風波】環時：華為、小米等應用商店 暫停Nike、Adidas App下載

【09：55】恒大 （03333） 升半成，高見15.72元。

【09：47】港股早段跌200點後倒升，恒生指數升15點，報28352點。

【09：46】泡泡瑪特 （09992） 反彈近一成，高見59.4元。

【09：43】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至13%，低見53.3元。

【09：38】聯易融9959孖展暫錄230億 超購26倍、部分券商抽飛

【09：35】內銀績後逆市向好，建行 （00939） 、農行 （01288） 升0.3%；工行 （01398） 升1.1%。

【09：32】神華 （01088） 績後升近9%，高見15.92元。神華全年少賺14%至358.49億元人民幣，派末期股息每股1.81元人民幣，增加近44%。

【業績│資源股】中國神華增派息44%至1.81元、股息率15厘 去年純利跌14%

【09：31】嗶哩嗶哩bilibili （09626） 最新報768元，「潛水」近半成。

【09：30】美團 （03690） 早段跌幅擴大至4%，低見288.4元。

【09：28】恒大汽車 （00708） 跌半成。此前遭新華社點名稱部分車企「紙上造車」。

【09：20】恒生指數開報28317點，跌19點。恒生科技指數跌0.2%，報8110點。美團 （03690） 績後跌2.3%；嗶哩嗶哩 （09626） 掛牌，開報790元，較招股價低2.2%；百度 （09888） 續跌1.4%。

【美團業績】美團上季重回虧損蝕逾14億遜預期 指引未來幾季或持續虧損

【BIDU】揭百度美股罕見激戰 百度8成貨已搬香港

【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛 一手帳面蝕約600元

【09：13】期指開報28285點，跌5點或0.02%。

【09：05】嗶哩嗶哩bilibili （09626） 今日掛牌，上周五暗盤於富途暗盤交易場收報755.5元，較招股價808元低6.5%，一手（20股）帳面蝕1050元。

【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626暗盤收市潛水 一手蝕約千元

【09：03】恒指黑期升101點，報28392點；道指期貨跌113點，報32840點。

【08：30】恒大︰房車寶引入163.5億元戰投 中信資本有份

【07：55】俄鋁擬分拆Norilsk Nickel的附屬公司

【07：45】青啤去年多賺近19% 派末期息0.75元人民幣

【07：45】港股ADR收報28583點，升246點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，升0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報629.17元，升9.17元或1.5%。

【07：30】美股上周五造好，美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。

【開市9點半】業績睇股息 神華15厘、中石化5.8厘 中概股基金大斬倉完未？

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責任編輯︰梁浩碩