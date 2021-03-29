  • 25°C
香港時間 : 2021329日 (一) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉　騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

股市 08:45 2021/03/29

分享：

中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉　騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

Bill Hwang旗下老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（美︰BIDU）、騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）等多隻股份。再加上騰訊音樂上周受累美國SEC落實外國公司問責法案消息，股價大挫。報道指，騰訊音樂宣布10億美元股份回購計畫。騰訊音樂計劃於12個月內，以美國存託股份（ADS）的形式回購最多10億美元A類普通股。

騰訊音樂上周由32.25美元高位一度跌至16.31美元，股價曾累跌近五成。騰訊音樂上周五收報20.1美元，跌1.2%。

外媒報道，高盛上周五曾大幅拋售價值105億美元（約820億港元）股份，或與對冲基金經理Bill Hwang旗下家族投資基金Archegos Capital遭斬倉有關。彭博社報道，高盛上周五於美股開市前沽售價值66億美元的百度、騰訊音樂及唯品會（美：VIPS）股票，此後又拋售了39億美元的Viacom（美：VIA）、Discovery（美：DISCA）、Farfetch（美：FTCH）、愛奇藝及跟誰學（美：GSX）股票。

【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

【Bill Hwang對冲基金】一文看清高盛直綫斬倉　市場關注斬倉完未

【中概股股災】美國SEC落實外國公司問責法案　百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升

【美股焦點】騰訊音樂盤前跌近2%　上季收入按年升14%　與華納音樂續簽長期戰略協議

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期升101點　嗶哩嗶哩今掛牌

下一篇文章

恒大︰房車寶引入163.5億元戰投　中信資本有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？
【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）
【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Bill Hwang】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）
【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）