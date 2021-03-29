【Bill Hwang】中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉　騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

▲ 中概股除牌危機+傳對冲基金遭斬倉 騰訊音樂急挫後宣布10億美元回購

Bill Hwang旗下老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（美︰BIDU）、騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）等多隻股份。再加上騰訊音樂上周受累美國SEC落實外國公司問責法案消息，股價大挫。報道指，騰訊音樂宣布10億美元股份回購計畫。騰訊音樂計劃於12個月內，以美國存託股份（ADS）的形式回購最多10億美元A類普通股。

騰訊音樂上周由32.25美元高位一度跌至16.31美元，股價曾累跌近五成。騰訊音樂上周五收報20.1美元，跌1.2%。

外媒報道，高盛上周五曾大幅拋售價值105億美元（約820億港元）股份，或與對冲基金經理Bill Hwang旗下家族投資基金Archegos Capital遭斬倉有關。彭博社報道，高盛上周五於美股開市前沽售價值66億美元的百度、騰訊音樂及唯品會（美：VIPS）股票，此後又拋售了39億美元的Viacom（美：VIA）、Discovery（美：DISCA）、Farfetch（美：FTCH）、愛奇藝及跟誰學（美：GSX）股票。

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責任編輯︰梁浩碩