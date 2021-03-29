【恒大股價】房車寶引入163.5億元戰投、傳第四季美國上市　恒大漲逾6%

▲ 恒大︰房車寶引入163.5億元戰投，中信資本有份。

恒大 （03333） 公布，包括中信資本控股有限公司在內合共17家投資方，擬合計以163.5億元投資目標公司（持有房車寶80.8%權益）。其中，將以81.75億元購買6.5億股目標公司現有股份，以81.75億元認購6.5億股新發行股份，投資方預計合計持有房車寶10%股份。

彭博社引述知情人士報道，房車寶考慮最快今年第四季度在美國上市，目前房車寶的估值約為1300億元人民幣。恒大今日高開2.6%，最新漲幅擴大至6%，暫報15.72元。

根據交易條款，若在交割日後12個月目標公司未能完成合資格上市，投資方有權要求溢價15%回購股份。

恒大指，房車寶以「數字科技、房車合一」為願景，創新應用大數據、人工智能、雲計算、虛擬現實等數字科技，實現資源信息共享和買賣雙方精準匹配，構建房產、汽車綫上綫下全渠道綜合交易服務平台，致力於打造成為全球規模最大、實力最強的互聯網科技服務集團。

恒大指，本次投資協議的訂立，充分顯示了投資者經過全面調研，對房車寶的業務發展水平高度認可，對聚焦房產、汽車交易服務的互聯網科技平台發展前景充滿信心。同時，此舉將極大充實增強集團資金實力，助力房車寶進一步快速發展。恒大擬將出售目標公司股份的所得款項用於集團的日常運營用途，及發行新目標公司股份所得款項用目標集團的業務拓展和日常運營用途。

去年底，房車寶擁有全民經紀人會員2,162萬，線下門店逾3萬家，平台擁有客戶超過2,000萬，今年發放了161億元人民幣佣金。

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責任編輯︰梁浩碩