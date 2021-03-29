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俄鋁擬分拆Norilsk Nickel的附屬公司

股市 07:51 2021/03/29

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俄鋁擬分拆Norilsk Nickel的附屬公司

俄鋁 （00486） 建議分拆PJSC "MMC 'NORILSK NICKEL' "的附屬公司。俄鋁公布，目前透過其全資附屬公司Aktivium持有NORILSK NICKEL約27.8%股份，而Norilsk Nickel目前間接持有有限責任公司GRKB約50.01%股份。GRKB為一間根據俄羅斯聯邦法律註冊的公司，主要從事提取及濃縮金、銅及 鐵礦石。

俄鋁指，公司及Norilsk Nickel其他主要股東已同意召開Norilsk Nickel董事會會議以考慮自Norilsk Nickel分拆GRKB；及支持Norilsk Nickel董事會及股東大會所作就完成分拆而言屬必須的任何決定。完成建議分拆後，預期Norilsk Nickel所有股東均可收取GRKB控股公司將於莫斯科證券交易所上市的股份。

倘落實分拆，完成後預期Aktivium將持有分拆公司已發行股本約14%。

目前預計Aktivium將會在分拆後向有限責任公司Holding Company Interros出售目標股份，買方為俄羅斯一間有限責任公司及Norilsk Nickel其他主要股東Whiteleave的聯屬公司，代價約為5.7億美元。預期公司於Norilsk Nickel的股權不受分拆影響。

【業績】俄鋁去年少賺20.9%　股價績後跌近2%

責任編輯︰梁浩碩

港股 俄鋁（00486）

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