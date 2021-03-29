▲ 【業績│啤酒股】青啤去年多賺近19% 派末期息0.75元人民幣

青島啤酒 （00168） 公布2020年度業績，青啤去年歸屬於母公司股東權益為22億元人民幣，按年增長18.9%，每股基本收益1.629元人民幣，青啤派末期息0.75元人民幣。

期內，青啤營業收入277.6億元人民幣，按年減0.8%。公司主品牌青島啤酒共實現銷量387.9萬千升，其中「百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒」等高端產品共實現銷量179.2萬千升，保持了在國內啤酒中高端產品市場的競爭優勢，引領了消費結構升級新趨勢下的高質量發展。

青啤指，公司將繼續深化推進「青島啤酒主品牌+嶗山啤酒第二品牌」的品牌戰略，以體育營銷、音樂營銷和體驗營銷為主線，通過沉浸式品牌體驗持續提升品牌影響力和青島啤酒品牌的國際化、年輕化、時尚化。公司加速創新，持續塑造提升具有青啤特色的魅力質量，釀造「基礎質量+特色質量+魅力質量」的差異化產品。

公司將加速布局高端和超高端市場，加快向聽裝酒和精釀產品為代表的高附加值產品轉型升級，不斷鞏固和提升公司中高端產品的競爭優勢。

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責任編輯︰梁浩碩