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【開市9點半】業績睇股息　神華15厘、中石化5.8厘　中概股基金大斬倉完未？

股市 07:01 2021/03/29

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（1）煤炭股中國神華 （01088） 增加派息，現價股息率由9.7厘增至15厘，不過，由於盈利下跌，市盈率由5.8倍加至6.8倍，不過仍不算貴，加上末期息增加44%，預期仍有吸引力。

即睇開市9點半重點：

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【業績│資源股】中國神華增派息44%至1.81元、股息率15厘 去年純利跌14%

（2）中石化 （00386） 由於去年上半年的巨額虧損，半年僅輕微派中期息，下半年轉賺，末期息仍有0.15元，全年股息率雖然下跌，但仍有5.8厘，油價回升至60美元水平，加上環球踏入復甦之旅，業績可望回復正常，股份亦見吸引力。

【業績│油股】中石化股息跌至5.8厘　去年少賺42%、削末期息3成至0.13元人民幣

（3）太保 （02601） 維持末期息金額，另加0.1元人民幣30周年特別股息，共派1.3元人民幣，現價股息率4.9厘。

【業績│內險股】中國太保去年純利跌11%　共派息1.3元人幣

（4）中國有贊 （08083） 不派息，去年虧損收窄，收入亦見增加。

【業績│SaaS股】中國有贊去年虧損收窄至2.95億元 SaaS業務收入升77%

（5）人民幣定存息率較股息率低，不過，不會有股價的波動，要時最高有2.45厘。

【人民幣定期存款】半年人幣定存最高息2.45厘 憧憬國債「入富」賺息賺滙

（6）中概股周四急跌後，有傳高槓桿的對冲基金未有補倉，被券商在周五斬倉，百度美股及騰訊音樂等相關股份一度直插超過10%，若情況轉穩，股份有望反彈，不過，高估值殺跌潮未完，投資者要揀前景較好的。

【Bill Hwang對冲基金】一文看清高盛直綫斬倉　市場關注斬倉完未

【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港

（7）騰訊 （00700） 持股的微醫都將招股了，市場現時有京東健康 （06618） 、平安健康 （01833） ，以及阿里健康 （00241） ，都是市場焦點股。

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快本周遞交上市申請　集資最多234億

（8）達利奧近年多在唱淡美股，認為有泡沫，因為投資者買股唔太睇價，只睇行業。

【鱷王分析】橋水達里奧：美股泡沫正在「半路上」 　白宮發放現金支票恐加劇投機熱潮

（9）內地限制資金投入房企，令業界陸續出現整合潮，投資者要多留意內房資金鏈斷裂問題，以免投資損手。

【賣資產】紅星美凱龍陷資金問題？傳以200億人幣出售紅星地產予遠洋資本

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 中國有贊（08083） 百度（美：BIDU） 中國神華（01088）

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