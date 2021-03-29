【樓市現象】業主相信遲賣價更貴 市場反價潮漸現 十大屋苑周末交投回落45.8%

樓市持續升溫，樓價指數再向新高邁進，上車客怕未來樓價更高急急入市，也有愈來愈多業主堅信單位更遲賣樓價將更高，最近的成交中，業主反價的個案明顯增加。同時，市場上的筍盤已逐步消化，剛過去的周末（3月27日至28日）十大屋苑成交量按周回落45.8%。

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據中原地產的數據，十大屋苑本周末錄得13宗成交，較上周末錄24宗回落45.8%，成交數字仍連續6星期企穩雙位數水平。除康怡花園及映灣園未有錄得成交外，其餘8個屋苑均有成交，表現平均。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期本港疫情穩定，市場上無特別消息，樓市平穩發展，現時買家入市意欲強勁，睇樓氣氛活躍，惟不少業主對後市睇好，感遲賣會貴，叫價開始進取，部份更加反價，增加買家入市難度，加上一手貨尾遍佈港九，買家不乏入市選擇，週末一手成交亦相當熱鬧，不少準買家於假期內四出睇樓比較，整體入市氣氛仍然相當正面。

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港島區方面，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗成交，單位為盧山閣中層E室，實用面積670平方呎，3房間隔，向西南，享開揚市景。原業主於去年7月以1350萬元放盤，累減150萬元，以1200萬元售出，折合實用呎價17910元。原業主於2009年7月以465萬元買入單位，持貨12年，賬面獲利735萬元，單位升值158%。太古城本月累錄38宗成交，平均實用呎價19,501元。

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新界區方面，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周六及日共錄得2宗成交，較上周末減2宗，市場上盤源短缺，加上部份業主開始心雄，叫價進取，買家需要時間消化。新成交包括景湖居11座高層D室，實用面積544平方呎，3房間隔，議價後以620萬元沽出，折合實用呎價11397元。原業主於2010年以170萬元購入單位，持貨11年，現沽貨賬面獲利450萬元，單位升值2.6倍。



中原地產營業經理侯惠良表示，沙田第一城3月暫錄約38宗成交，屋苑週末錄2宗成交，較上星期無升跌，包括最新錄51座低層E室，建築面積395平方呎，實用面積284平方呎，2房間隔，議價後以526.5萬元易手，實用平均呎價18,539元。

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記者：陳詠妍