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【新股IPO】嗶哩嗶哩9626今日掛牌「潛水」 最多跌逾6% 收市跌幅收窄報800元

股樓投資 16:45 2021/03/29

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嗶哩嗶哩（09626）今早掛牌，開市報790元，較招股價808元跌2.2%隨後跌勢加劇，全日低見753元，跌逾6%，午後跌幅收窄，在收市前更重上800元關口；全日成交329萬股，涉資25.76億元；以每手20股計，一手帳面蝕160元。

對於嗶哩嗶哩首日掛牌潛水市場應該早已有心理準備，因為在周五（26日）的暗盤已經告跌，當時在富途暗盤交易場收報755.5元，跌6.5%，每手20股計，一手帳面蝕1050元。

嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒，見【下一頁】

另一方面，嗶哩嗶哩美股周五收市報97.08美元，相當於754.21港元，較招股價808元低53.79元或6.7%，意味在上市前，抽中一手嗶哩嗶哩帳面已經蝕了1075.7元。不過，以首日800元收市，則較美股周五收市升近6%。

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中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

有業界人士認為，嗶哩嗶哩在短期內股價升幅機會不大，投資者若以中長綫部局，可待科技股熱潮再度出現，股價才有望回升，故不建議投資者現時買入。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

百度（美：BIDU） 百度集團—SW（09888） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） IPO 港股

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