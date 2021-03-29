【新股IPO】嗶哩嗶哩9626今日掛牌 開市報790元 隨後跌幅擴大

嗶哩嗶哩（09626）今早掛牌，開市報790元，較招股價808元跌2.2%隨後跌勢加劇，低見753元，現報774.5元。

對於嗶哩嗶哩首日掛牌潛水市場應該早已有心理準備，因為在周五（26日）的暗盤已經告跌，當時在富途暗盤交易場收報755.5元，跌6.5%，每手20股計，一手帳面蝕1050元。

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另一方面，嗶哩嗶哩美股周五收市報97.08美元，相當於754.21港元，較招股價808元低53.79元或6.7%，意味在上市前，抽中一手嗶哩嗶哩帳面已經蝕了1075.7元。

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有業界人士認為，嗶哩嗶哩在短期內股價升幅機會不大，投資者若以中長綫部局，可待科技股熱潮再度出現，股價才有望回升，故不建議投資者現時買入。

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記者：張以正