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【蘇伊士運河】蘇伊士運河癱瘓　分析料每2分鐘恐損失1億

股市 23:41 2021/03/28

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長榮海運的巨型貨輪「長賜輪」周二（23日）擱淺在蘇伊士運河，導致蘇伊士運河癱瘓，為全球貿易市場造成巨大損失。綜合市場分析指，預計貨輪堵塞蘇伊士運河造成的貿易損失約為每小時4億美元（約31.1億港元），每周全球貿易則損失60億（466.1億港元）至100億美元（約776.9億港元）。

長榮巨輪「長賜號」船頭受損，海水淹入隔艙，看【下一頁】 

據航運數據和新聞公司Lloyd's List估算，貨輪堵塞蘇伊士運河造成的貿易損失約為每小時4億美元。

安聯（Allianz）周五（26日）發表報告指，蘇伊士運河大塞船一周，將導致全球年貿易增長減少約0.2至0.4個百分點，估計全球貿易每周將損失60億到100億美元，更指是次大塞船擾亂了全球供應鏈，是壓垮全球貿易的最後一根稻草。

貿易信用保險公司Euler Hermes分析師Ana Boata也預期，大堵塞令全球經濟每天造成的損失最高能達100億美元。

相關文章：

【國際油價】蘇伊士運河堵塞料持續數周　油價應聲漲4%

【蘇伊士運河】拆解為何一艘長榮巨輪能堵塞全球貿易「咽喉」　癱瘓航運市場？

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編輯：袁諾曦

貿易 航運 經濟

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