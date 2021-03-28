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【賣資產】紅星美凱龍陷資金問題？傳以200億人幣出售紅星地產予遠洋資本

股市 23:05 2021/03/28

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中國家居零售商紅星美凱龍 （01528） 近期傳出資金鏈緊張，擬出售旗下地產業務套現。內媒引述消息人士指，紅星美凱龍將紅星地產打包出售予遠洋集團 （03377） 旗下的遠洋資本，接盤價為約200億元（人民幣，下同）。

消息指，紅星美凱龍資金近期較為緊張，為解燃眉之急，將旗下較為優質的資產，房地產業務板塊紅星地產溢價轉讓。近幾年紅星地產整體發展較佳，2020年全年銷售規模達到500至600億元人民幣，利潤率約為10%。

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受疫情影響，紅星美凱龍於1月曾發盈警，預期去年盈利按年跌56%至61.8%，至17.1億元至27.7億元，若的扣除非經常性損益，盈利則跌50%至56%，至11.5億元至13.1億元。

早前，惠譽表示，將紅星美凱龍的評級從「BB+」下調至「BB」，展望負面。

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另外，近年內地對房地產的調控較緊，加上疫情影響，中小型房企經營壓力加大，有房企陷入資金鏈斷裂問題，例如華夏幸福接連出現債務違約。

相關文章：【配股潮】紅星美凱龍擬配售A股集資40億人幣　民生教育擬配股集資逾2億

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編輯：袁諾曦

港股 遠洋集團（03377） 紅星美凱龍（01528）

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