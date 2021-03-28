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【業績│SaaS股】中國有贊去年虧損收窄至2.95億元 SaaS業務收入升77%

新經濟追蹤 22:56 2021/03/28

分享：

中國有贊去年虧損收窄至2.95億元人民幣。

中國有贊 （08083） 去年虧損2.95億元（人民幣，下同），較2019年的5.9億元收窄一半，經調整虧損錄得3.18億元。公司去年收益按年增長56%至18.2億元。董事不建議派付任何股息。

中國有贊表示，去年服務的商家數量持續提升，截至去年底存量付費商家數量為97,158家，按年增長18%。2020年新增付費商家為59,940家，較2019年新增付費商家增長10%。

2020年，商家通過有贊的解決方案產生的GMV（成交額）達到1037億元，按年增長61%。

有贊主要提供訂閱解決方案及商家解決方案兩大業務。訂閱解決方案即一系列SaaS產品，去年收入增長77%至10.48億元，佔集團總收入比重約58%。商家解決方案則為系列增值服務，主要涉及有贊支付、有贊分銷、有贊擔保及有贊客等，去年收入增長34%至7.6億元。

金蝶國際去年盈轉虧蝕3.35億 雲業務收入增46%、佔比升至57%【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 中國有贊（08083） SaaS

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