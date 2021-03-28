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【蘇伊士運河】長榮巨輪「長賜號」船頭受損　海水淹入隔艙 　

股市 22:41 2021/03/28

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長榮貨船「長賜號」周二（23日）起擱淺蘇伊士運河。

長榮貨船「長賜號」周二（23日）起擱淺蘇伊士運河，至今已過去四天。外電最新報道指，「長賜號」技術管理兼海事服務商Bernhard Schulte Shipmanagement 對外表示，「長賜號」目前船頭受損，海水淹入兩個隔艙，目前仍在處理有關狀況。

長賜號船高共73米，其中食水深度16米，蘇伊士運河深度為22.5米。

拆解為何一艘長榮巨輪能癱瘓航運市場，詳情可看﹕【下一頁】

Bernhard Schulte Shipmanagement 發言人指，由於船隻受損，海水已淹入「長賜號」兩個隔艙，目前正使用大功率的抽水機將水抽出，使船隻保持穩定。待「長賜號」脫困後，將再評估該船能否離開蘇伊士運河。

埃及總統塞西早前下令，若「長賜號」未來仍未能脫困，將要求該船卸除船上貨物，他要求相關部門單位先行做好準備。

據悉，「長賜號」擱淺蘇伊士運河嚴重癱瘓全球航運，目前約有350艘船仍在等待通航。

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編輯﹕賴奕羚

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