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【蘇伊士運河】長榮巨輪「長賜號」據報脫淺　重新浮起

股市 22:41 2021/03/28

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長榮貨船「長賜號」周二（23日）起擱淺蘇伊士運河。

長榮貨船「長賜號」周二（23日）擱淺蘇伊士運河，事件將近一周，據海運服務供應商Inchcape消息，「長賜號」成功脫淺。

蘇伊士運河癱瘓　分析料每2分鐘恐損失1億【下一頁】

    點擊圖片放大

報道指，「長賜號」重新浮起，但目前尚不清楚河道何時能重新開放，以及清除逾450艘船的擠塞情況需要多長時間。

報道稱，挖泥機清除運河兩岸2.7萬立方米的沙泥後，營救工作取得突破。

外電此前報道指，「長賜號」技術管理兼海事服務商Bernhard Schulte Shipmanagement 對外表示，「長賜號」目前船頭受損，海水淹入兩個隔艙，目前仍在處理有關狀況。

長賜號船高共73米，其中食水深度16米，蘇伊士運河深度為22.5米。

拆解為何一艘長榮巨輪能癱瘓航運市場，詳情可看﹕【下一頁】

Bernhard Schulte Shipmanagement 發言人指，由於船隻受損，海水已淹入「長賜號」兩個隔艙，目前正使用大功率的抽水機將水抽出，使船隻保持穩定。待「長賜號」脫困後，將再評估該船能否離開蘇伊士運河。

埃及總統塞西早前下令，若「長賜號」未來仍未能脫困，將要求該船卸除船上貨物，他要求相關部門單位先行做好準備。

據悉，「長賜號」擱淺蘇伊士運河嚴重癱瘓全球航運，目前約有350艘船仍在等待通航。

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【國際油價】蘇伊士運河堵塞料持續數周　油價應聲漲4%

【蘇伊士運河】蘇伊士運河或下周三才通航　有貨船寧繞道非洲好望角

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編輯﹕賴奕羚

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