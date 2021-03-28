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【樓市成交】屯門未補地價公屋 376呎兩房單位 綠表客斥172萬購入

股樓投資 22:51 2021/03/28

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屯門區設施發展成熟，亦設有多條輕鐵及巴士線前往各區，加上受到新公屋富戶政策影響，物業交投相當活躍。日前良景邨錄得一宗未補地價的成交個案，原業主於2001年購入。

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，該單位為7座(良英樓) 中層2室，實用面積376呎，兩房一廳，日前獲一名區內綠表客垂青。

【中年危機】年過40設計師疫境失業 難得搵到18K新工 遇老闆欺壓被炒 網民：根本就是任人魚肉【見下頁

新買家鍾情該區配套完善，而且樓價較低，供樓負擔較輕鬆，遂便決定以172萬 (未補地價) 購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為4,574元，屬市場價成交。

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記者：李兆明

地產 良景邨 屯門區 祥益地產 公屋

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