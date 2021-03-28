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【業績│資源股】中國神華增派息44%至1.81元、股息率15厘 去年純利跌14%

股市 22:02 2021/03/28

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中國神華去年少賺14%。

中國神華 （01088） 去年純利跌14%至358億元（人民幣，下同），收入減少3.6%至2333億元，基本每股盈利1.803元。董事會建議派發末期息每股1.81元（2.15港元），按年增加44%，以最新價計算，股息率高達15厘。

中國神華表示，去年收入下降主要因平均煤炭銷售價格按年下降3.8%，導致煤炭銷售收入按年下降，同時財務報表合併範圍變化，以及售電量、售電均價下降亦導致售電收入下降。經營成本方面，按年減少1.6%至1624億元，主要得益外購煤成本、運輸費下降，但稅金及附加等成本增加。

集團去年全年實現商品煤產量2.9億噸，按年增長3%。去年全年的煤炭銷售量則為4.46億噸，按年下降0.2%；煤炭平均銷售價格為每噸410元，較2019年的426元減少。中國神華今年不含股權投資的資本開支預計為355.82億元。

中石化去年少賺42% 削末期息3成至0.13元人民幣【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 派息 中國神華（01088）

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