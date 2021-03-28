【樓市成交】美孚2房戶 放盤3日即成交 減價20萬以780萬沽出

買家加快入步伐，市區物業不乏承接，美孚新邨2房單位放盤3日即獲承接，最終減價20萬以780萬成交。

香港置業西九龍美孚七期分行分區董事陳渝東表示，本月至今美孚新邨錄約28宗買賣成交，該行剛促成一宗該屋苑買賣成交。

【樓市現象】買家瘋狂爭奪細價盤 屯門居屋樓價也被搶高 兆禧苑2房創同類新高成交【見下頁】

售出單位為美孚新邨5期蘭秀街12座中層C室，向南望萬事達廣場景，2房間隔，實用面積約507平方呎，建築面積約680平方呎。

【延伸閱讀】20年舊公屋殘破不堪 港男為妻妹花45萬大翻新 藍綠色調舒適為主 廚房獲讚「有格調」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

陳渝東稱，單位以800萬元放盤3日即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約780萬元成交，實用呎價約15,385元，建築呎價約11,471元，屬市價成交。據了解，買家為分支客，心儀物業鄰近港鐵站，交通方便，而且同類單位放盤罕有，睇樓1次即拍板入市。

資料顯示，原業主於1995年5月以約200萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約580萬元，物業升值約2.9倍。