【業績│內險股】中國太保去年純利跌11%擬派息 　壽險新業務價值跌近3成

▲ 去年純利按年跌11.4%。

中國太平洋保險 （02601） 今日（28日）公佈業績，去年純利按年跌11.4%，為245.84億元（人民幣，下同）；壽險新業務價值按年跌27.5%至178.41億元；新業務價值率按年跌4.4個百分點，為38.9%。每股派末期息1.2元，跟上年度維持不變，另派每股0.1元30周年特別股息。

中國太保去年營業收入為4221.8億元，保險業務收入為3620.6億元，按年升4.2%。其中，壽險保險業務收入按年微跌0.3%，為2119.5億元；財產險業務收入按年升11.2%，為1497.2億元。

按渠道分類，去年個人客戶業務收入為2019.9億元，按年跌1.2%；團體客戶業務收入為99.6億元，按年升24.6%。

代理人方面，代理人渠道的新保業務收入按年減少26.7%，為290.35億元；代理人渠道的新保業務收入佔總保險業務收入中的佔比有所減少，按年下降1.5個百分點至90.3%。

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編輯﹕賴奕羚