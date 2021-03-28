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美日韓擬於下月召開外長會議 對立氣氛持續下 協調增難度

環球政經 20:28 2021/03/28

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共同社引述日本政府消息人士透露，日美韓已就4月下旬在美國舉行外長會議展開協調，將是首相菅義偉政府與美國總統拜登政府的首次。

蘇伊士運河貨輪擱淺第四日 憂心能源市場受衝擊 美國政府主動提出援助：【下一頁

報道說，美方有意通過會議敦促日韓改善關係，並將在應對平壤持續深化合作的三國框架，也運用於應對中國。日美韓在對華政策上存在溫差，能在何種程度達成一致成為焦點。韓國外長鄭義溶預計也將出席，但在日韓持續對立背景下，面向召開會議的協調工作恐遇困難。

美國水牛城電台DJ涉種族歧視  以黑人膚色論理想多士「燶度」 被終止合約：【下一頁

南韓外長鄭義溶預計也將出席，但在日韓持續對立的情況下，增加成功召開會議的難度。除了三國會議，能否舉行日韓外長會談也是焦點。南韓慰安婦向日本政府索償的訴訟下月21日宣判，將影響日韓外長會談能否實現。

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責任編輯：翁嘉陽

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