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【Bill Hwang對冲基金】一文看清高盛直綫斬倉　市場關注斬倉完未

股市 20:29 2021/03/28

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Bill Hwang旗下的老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（BIDU）、騰訊音樂（TME）、唯品會（VIPS）、ViacomCBS（VIAC）、Discovery（DISCA）、Farfetch（FTCH）、愛奇藝（IQ）、跟誰學（GSX）。據市場估算，由於上周四美國證監會突然出招，引發中概股即時急瀉，對冲基金由於高槓桿持股，需要補孖展，否則會遭不問價斬倉，但對冲基金周五最後亦撲不到水，即遭斬倉。

據當日股價顯示，證券商於美股開市前先斬3個倉，百度、騰訊音樂及唯品會，開市前突然直綫急瀉逾1成，當時彭博即報道高盛於美股盤前大手沽貨。

百度、騰訊音樂等美股遭斬倉情況（黃綫為美股開市時間，紅圈為斬倉情況）：

    點擊圖片放大
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市場驚魂未定，華爾街同時正找出幕後賣家是誰之際，到香港時間9點半美股開市，高盛及其他大行，再斬5股，斬倉至2時始停手。

【下一頁】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港

單計高盛已累計沽出105億美元股票，開市前狂斬倉百度、騰訊音樂及唯品會，高盛收回66億美元，開市後斬5股再收39億美元。

高盛直綫斬倉手法令市場驚嚇，市場不禁疑問，斬倉完未？以及影響是否擴大至其他基金？

【下一頁】傳Bill Hwang韓國基金遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

記者：譚志偉

美股 港股 跟誰學（美：GSX） 愛奇藝（美：IQ） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 騰訊音樂（美：TME） 百度（美：BIDU）

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