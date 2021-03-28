日本或推出疫苗護照 連接政府追蹤疫苗接種系統 重啟海外旅遊

《日經新聞》報道，日本計劃發放疫苗護照，同時重啟海外旅遊。日本當局計劃於下月推出一手機應用程式，並將於程式中列出民眾新冠病毒檢測的陰性證明，當局正考慮於程式中加入疫苗證書，並連接政府追蹤新冠疫苗接種計劃的進度系統。

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除了計劃出國旅行的日本公民外，當地政府亦有意向回國的居日外籍人士頒發電子證書。日本目前向已接種人士頒發紙本證書，並正在制定電子證書標準，預料將與歐盟標準看齊，讓持有人可以在登機及入住酒店時出示電子證書。

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但報道指，厚生勞動大臣田村憲久及部分議員擔心政策會引來歧視爭議，日本政府未有計劃將疫苗證書用於國內旅遊。

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責任編輯：翁嘉陽