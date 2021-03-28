【疫市營商】Pret A Manger咖啡卡掀熱潮　未來或參考英國經驗推任飲訂閱制

▲ 推勁抵優惠測試市場反應 Pret A Manger咖啡卡加印仍售罄

Pret A Manger香港早前推出100元可換購10杯咖啡的限定咖啡咭優惠，平均10元一杯的有機咖啡，引起熱話，發售不久已全部售罄。Pret A Manger執行董事（亞洲）Eira Jarvis表示，咖啡咭反應熱烈，「原本預計可滿足一個月發售期的印量，首7天已售出總量6成，已需加印應市。」

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她指出，推出新咖啡產品時，會考慮不同推廣方法，「在咖啡市場想要吸引新顧客，做法要更具顛覆性」，加上疫情後，消費者轉趨謹慎，價格是重要考慮因素，故趁今次推出新的有機咖啡，冀藉市面少見的優惠，吸引新客進店嘗試，從而建立新的客群。她續指，初步觀察，大部分咖啡咭用戶都是每日一杯，將優惠與日常的消費習慣結合，亦會同時購買其他食物，與原初的預計亦相符。她表示，會留意消費者反應與競爭對手的情況，再決定未來會否推出類似的優惠。

外國的咖啡連鎖店近年推出訂閱模式，消費者付定額費用便可在限期內任飲咖啡。Jarvis介紹，Pret A Manger去年於英國亦推出訂閱制，月費20英鎊（約215港元），便每日可取得最多5杯咖啡或其他種類的飲品。該企初步所見，訂閱制客戶亦不會把限額「用到盡」，並能增加每日店內的顧客流量與食物消費，相信計劃屬成功的嘗試。她指出，香港亦有參考英國本店推出訂閱制的情況，未來不排除會在港推出類似的計劃。

發展亞洲業務 香港作地區樞紐

在香港之外，現時Pret A Manger的亞洲業務上，在杜拜開設3間分店，另有1間設於新加坡樟宜機場。Pret A Manger執行董事（亞洲）Eira Jarvis指出，公司現時正物色可助該企在新加坡市區拓展分店網絡的夥伴，預料該地會是非常有潛力的市場。

她續指出，今後亞洲業務主要以特許經營的模式拓展業務，而香港辦公室會扮演地區樞紐，並在培訓、支援夥伴等方面有重要角色，「希望找到有當地市場知識的夥伴，緊密合作，結合Pret原有資源進行擴展。」她續指，亞洲多個大城市人口稠密，包括東京、首爾等，亦很適合該企開店。

記者：周俊霖