【遙距工作】混合式WFH將成常態　學者：助企業吸人才

▲ 推動彈性WFH制度 增企業對人才吸引力

疫情反覆，加上企業員工日漸適應新常態，在家工作（WFH）安排可預料成為企業應對突發情況的常備措施。有美國學者研究預測，長遠而言混合式的WFH制度，即安排員工一星期中有若干日數毋須回公司上班，會成未來企業主流，而且具彈性的選項亦成為吸引員工加盟、挽留人才的重要工具。

芝加哥大學布思商學院William H. Abbott國際商業及經濟學傑出服務教授Steven J. Davis與其他學者的團隊早前公布一項研究，分析美國企業在疫情爆發後推行WFH的情況，主要發現包括在疫情最高峰時，以WFH的工作天數佔約一半。研究續預計，疫情之後該數字會回落至22%，但仍讓比疫前的5%為高。

▲ 芝加哥大學布思商學院William H. Abbott國際商業及經濟學傑出服務教授Steven J. Davis

Davis接受訪問時表示，WFH措施可望長期持續，因企業開始習慣新工作形態，而且不少企業與僱員已對WFH有所投資，「要讓員工能夠正常地WFH，員工平均需花13小時學習適應，並於家居設備上投資660美元。」他續補充，去年初以後，與遙距工作相關的科技專利申請大增，例如線上會議技術，而因科技持續改善下，更可吸引企業僱員在家工作。

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工作模式徹底改變 7成員工盼疫後遙距工作

基於其研究結果與觀察，Davis預計僱員最主流偏好每周花一至兩天在家工作，「他們想保留職場社交互動，亦對完全不露面有顧慮，擔心對事業發展有影響。」他認為，全球大企在疫情後會有頗大機會重新設計上班安排，回應員工需求，「這將是未來數年人力資源管理的重大議題。」

他建議，企業現在可對員工手上哪些工作較適宜在家中進行作出分析，依需要編排團隊的工作時間表，以讓員工能分別善用在家與在辦公室的時間，「目的是團隊能夠高效地完成工作，例如使用試算表數據的工序，大可讓員工在家完成，但商討創新項目，花時間線下開會效果相信較佳。」他續指，在人才競爭激烈的行業中，WFH安排將成為企業吸引、挽留優質人才的利器。

Work from Anywhere料不會成為主流

遙距在家工作變得可行，甚至開始有企業更進一步，推出「Work from Anywhere」的措施，讓員工可突破地域限制，在身處全球任何地區仍可繼續工作，串流音樂平台Spotify便是一例。Steven J. Davis指出，某一部分的工種或行業，企業可容許員工全不露面，「因此可以讓企業有聘請身處海外的員工」，但因為有運作上的考慮，預料這不會成為主流方向。