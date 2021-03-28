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意大利醫院多人感染新冠肺炎 矛頭指向醫護人員拒接種疫苗 總理或干預

環球政經 19:35 2021/03/28

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意大利有兩間醫院多人感染新冠肺炎，矛頭直指早前醫護人員拒絕接種新冠疫苗後。意大利總理德拉吉指出，不接種新冠疫苗的醫護與病人接觸存在高風險，表明會作出干預，或表示強制醫護人員接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】復必泰疫苗現包裝瑕疵 初步調查指或是長途運輸所致：【下一頁

意大利的利古里亞大區（Liguria），早前有兩名醫護人員拒絕接種新冠疫苗。這兩名醫護工作的兩間醫院其後爆發疫情，有12人確診新冠肺炎。利古里亞首長上周呼籲制定全國法律作出監管，以免各地醫院在數周内爆發疫情。

【經濟甦醒】泰國布吉島擬7月起 豁免已接種新冠疫苗旅客入境隔離：【下一頁

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）於上周五（26日）的記者會上表示，政府打算干預（intends to intervene）醫護拒絕接種疫苗的情況。

德拉吉又指出，司法部長卡爾塔比亞（Marta Cartabia）可能會就醫護接種疫苗頒布法令，但相關細節仍未敲定。意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）並未透露，全國實際有多少名醫護人員拒絕接種新冠疫苗，僅表示只佔極少數（very minimal）。

 

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責任編輯：翁嘉陽

 

意大利 新冠肺炎疫情

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