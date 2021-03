【新冠疫苗】意大利擬強制醫護接種 因醫院爆疫

意大利有醫護人員拒絕接種新冠疫苗後,兩間醫院有多人感染新冠肺炎。意大利總理德拉吉指出,不接種新冠疫苗的醫護與病人接觸並不好,更表明會作出干預,代表可能會強制醫護人員接種新冠疫苗。

意大利的利古里亞大區(Liguria),早前有兩名醫護人員拒絕接種新冠疫苗。這兩名醫護工作的兩間醫院其後爆發疫情,有12人確診新冠肺炎。利古里亞首長上周呼籲制定全國法律作出監管,以免各地醫院在數周内爆發疫情。

意大利總理德拉吉(Mario Draghi)於上周五(26日)的記者會上表示,政府打算干預(intends to intervene)醫護拒絕接種疫苗的情況。

德拉吉於記者會上表示:

未接種疫苗的醫護人員與病人接觸,絕對是不好(的事)。

(It’s absolutely not good that unvaccinated workers are in contact with sick people.)