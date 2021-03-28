【新冠疫苗】意大利擬強制醫護接種 因醫院爆疫

意大利有醫護人員拒絕接種新冠疫苗後，兩間醫院有多人感染新冠肺炎。意大利總理德拉吉指出，不接種新冠疫苗的醫護與病人接觸並不好，更表明會作出干預，代表可能會強制醫護人員接種新冠疫苗。

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意大利的利古里亞大區（Liguria），早前有兩名醫護人員拒絕接種新冠疫苗。這兩名醫護工作的兩間醫院其後爆發疫情，有12人確診新冠肺炎。利古里亞首長上周呼籲制定全國法律作出監管，以免各地醫院在數周内爆發疫情。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）於上周五（26日）的記者會上表示，政府打算干預（intends to intervene）醫護拒絕接種疫苗的情況。

德拉吉於記者會上表示：

未接種疫苗的醫護人員與病人接觸，絕對是不好（的事）。 （It’s absolutely not good that unvaccinated workers are in contact with sick people.）

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德拉吉又指出，司法部長卡爾塔比亞（Marta Cartabia）可能會就醫護接種疫苗頒布法令，但相關細節仍未敲定。意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）並未透露，全國實際有多少名醫護人員拒絕接種新冠疫苗，僅表示只佔極少數（very minimal）。

另外，現年73歲的德拉吉透露，他正等候接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗。德拉吉表示，他預計可於本周内接種。

責任編輯：鄭錦玲