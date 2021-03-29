【移民美國】針對亞裔歧視加劇 怎向子女說清楚？

美國於新冠肺炎疫情下，過去一年亞裔遭歧視的問題日趨嚴重。雖然早前的亞特蘭大槍擊案8名死者中，6人是亞裔，美國當局其後表示槍手犯案動機不涉及歧視亞裔，但事件仍然引起美國的亞裔民眾憂慮。有傳媒採訪多個美國亞裔家庭，發現不少亞裔父母，正為與子女探討歧視問題的方式而苦惱。

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路透社採訪多名亞裔移民，包括居於費城的40歲韓裔女子施蒂貝爾（Stefany Stuber）。她現職調酒師，育有一個8歲女兒奧利維婭（Olivia）。

施蒂貝爾表示，奧利維婭曾詢問自己，為何有人會僅因為亞裔身份而傷害他們，亦害怕自己會因亞裔外表而受傷。

這令施蒂貝爾知道，是時候要和奧利維婭認真討論歧視議題。她表示，自己希望女兒能夠了解歧視問題，因為了解是提出解決方案的第一步。

面對同一問題的不只施蒂貝爾母女，還有不少亞裔家庭。居住於華盛頓市北部郊區的日裔女子小林（Kobayashi）與丈夫，正打算和11歲的兒子，討論針對亞裔仇恨犯罪加劇的議題。

小林表示，兒子很可能會在8月復課回校上課，屆時或直接面對歧視，所以她會和兒子討論一些過去一年發生的事情。

住在紐約鄰近小鎮的台裔李姓（Annie Lee）移民，則對問題未有定論。

現年40歲的李氏，一方面希望自己4歲半和9歲的兒子意識到潛在威脅。但她同時希望兒子能擁有正常童年，怕過早探討會令他們感到害怕。

她表示一直和丈夫討論，孩子應在多大程度上了解自己面臨歧視。至於她的丈夫成長時因種族受到欺凌侮辱，這些經歷令他更重視教導兒子如何保護自己。

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洛杉磯奧萊恩特國際大學（Alliant International University）心理學亞裔教授Michi Fu表示，父母對討論亞裔歧視問題感到棘手，是正常不過的事情。

她指家長通常都感到沒有合適的方式，或者自覺未能說出完美答案。但她認為如果監護人能以身作則樹立榜樣，就可向子女清楚表達信息。

責任編輯：李俊儀